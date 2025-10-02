Модата през предстоящите по-студени месеци, както и за пролетта на 2026 г., се разделя между екстравагантния домашен уют и смелото, драматично преосмисляне на класическия кутюр. Водещият тренд е „Обличай се, сякаш никой не те гледа“, което превръща личното пространство и увереността в най-силния моден аксесоар.
Това са основните тенденции, показани на Седмицата на модата в Париж за пролет/лято 2026. Модната визия е белязана от две крайности – луксозен домашен уют и драматична увереност. Водещите световни брандове ни приканват да съумеем да превърнем ежедневните дрехи за дома в стилни визии за работа или излизане, сочи 10 Magazine.
„Обличай се, сякаш никой не те гледа“
Louis Vuitton пренася модата в личното пространство с колекция, вдъхновена от покоите на Ана Австрийска в Лувъра. Основното послание е „Обличай се, сякаш никой не те гледа“. Сред тенденциите са прозрачни визии – пижами и халати, пухкави палта, ексцентрични, леко провиснали гащеризони, нестандартни рокли, носени върху панталони.
Louis Vuitton от седмица на модата в Париж
Визията се допълва от необичайни, но луксозни елементи като гобленови пантофи и големи тюрбани, както и чанти, които изглеждат като луксозни тоалетни несесери.
Между фантазията и реалността
Dior внася радикално нова ера като слива „кутюрната фантазия и ежедневния реализъм“. Ключовата тенденция е „Обем и движение“. Висшата мода включва прозрачни дантелени рокли с банели поли, минижупи с балончета и елегантни форми. Докато реалистична част добавя перфектно скроени поло топове, панталони чинос и ризи с висока яка.
Блясък през нощта
Модел на Saint Laurent
Saint Laurent продължава да черпи вдъхновение от смелите 70-те и 80-те години на марката, представяйки „безстрашна, недосегаема“ жена, която е силна и в целия си блясък през нощта. Модерните визии, които тепърва ще бъдат модерни през есента включват големи черни кожени рокерски якета, поли тип молив, фини сафари рокли и полупрозрачни копринени тренчкоти, често носени без нищо отдолу.
Минимализъм и футуризъм
Модел на Courrèges
Courrèges залага на футуристичен минимализъм – чисти линии, технически материи и силуети, които впечатляват с присъствието си, а не с декоративни орнаменти. Колекцията излъчва усещане за дрехи от „утрешния ден“ - металически отблясъци, геометрични форми и асиметрични разрези създават визия, в която простотата е издигната в изкуство. Водещото послание е „по-малкото е повече“, но интерпретирано през призмата на бъдещето – с функционални и в същото време смели решения, които превръщат минимализма в мощно модно изявление.
Какво означава мода с кауза вижте във видеото тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK