Модата с животински принтове продължава да се развива. Ако леопардът някога беше фаворит, сега зебровият принт зае централно място през зимата на 2026 г.

Както отбелязва модното издание Who What Wear, черно-белият модел постепенно измества по-познатите мотиви с леопардови и кравешки принтове, предлагайки по-ненатрапчив вариант за ежедневни и уикенд визии.

Зебровите поли вече забележимо са увеличили популярността си в онлайн магазините и социалните медии, превръщайки се в една от ключовите тенденции на кръстопътя между зимата и пролетта.

Снимка: Pinterest

Авторите обясняват интереса към този принт със сезонната промяна към по-лек гардероб. Полите се превръщат в алтернатива на панталоните и дънките през период, когато времето постепенно позволява по-малко пластове.

Зебровият модел се съчетава добре с основни дрехи като плетива, кожени якета, спортни якета и класически палта. Както мини, така и миди стиловете са на мода: от прозрачни и украсени с пайети, до по-семпла опция за ежедневно носене.

Снимка: Pinterest

Всички снимки с идеи за стилизиране на зебровия принт, вижте в Галерията най-горе.

Изданието отбелязва, че този принт безпроблемно продължава популярността на точките, които бяха един от доминиращите мотиви миналото лято, като същевременно добавя и препратка към естетиката на 90-те години.

Популярността на зебровия принт се потвърждава и от заявките за търсене, тъй като интересът към този основен елемент от гардероба, според изданието, се е увеличил с над 110%.

