Минималистични, елегантни и мощни – обувките от 90-те години се завръщат на модния подиум и през 2026 г. Когато си помислим за стила на онова култово десетилетие, често се сещаме първо за ниските kitten heels, но новите колекции ни предлагат много повече – от минимализъм до смел максимализъм.

Моделите, които предлага Vogue са перфектни, защото добавят лека изтънченост на визията, както към обикновени дънки, така и към секси мини рокля. Ето кои са в топ 6 на моделите, които ще виждаме навсякъде тази пролет.

1. Двуцветни обувки

Снимка: iStock

Класиката на Chanel от 1992 г., увековечена от Линда Еванджелиста, е отново на мода. Най-актуални са моделите с триъгълен връх в черно и бяло. Комбинирайте ги по традиционния начин с костюм с пола или ги осъвременете с чифт прави дънки.

2. Заострени обувки тип Mary Jane

Снимка: iStock

Обувките Mary Jane често се смятат за ученически, но с остър връх и на ток, както ги виждаме при Prada, те придават на всяка визия една безкрайна женственост. Този дизайн е любим на Кристи Търлингтън и е идеален както за офиса, така и за вечерно излизане.

3. Цветни лоуфъри на ток

Снимка: iStock

Носталгията е в основата на този тренд. Gucci възродиха своите емблематични червени лоуфъри с дебел ток и конска катарама. През 2026 г. обаче платформата е още по-висока и екстремна – идеален завършек на една визия с разкроен панталон.

4. Чехли на ток тип Mules

Снимка: iStock

Ако има модел, който крещи „90-те“, това са мюлитата. Минималистичните сандали без пета, носени от икони като Кейт Мос и Синди Крауфорд, остават вечен избор заради своята гъвкавост в съчетаването с много визии и безкраен сексапил.

5. Обувки с квадратен връх

Снимка: iStock

Този силует внася изтънчена мъжка нотка в дамския гардероб. Версиите на Miu Miu и Alexander McQueen вече са по краката на звезди като Кендъл Дженър и Розалия. Комбинират се отлично с елегантни широки панталони.

6. Прозрачни токчета

Снимка: iStock

Невъзможно е да говорим за обувките на 90-те, без да споменем прозрачните елементи. Обичани и мразени в еднаква степен, те са определението за минимализъм. Днес брандове като Maison Margiela ги връщат в играта, за да добавят щипка дързост и провокация към всяка визия с подобна обувка.

Купуват ли си българите дрехи втора употреба и колко често - вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER