Грипната епидемия у нас вече е факт – Варна и Добрич официално обявиха извънредни мерки, а Бургас, Силистра, Перник, София-област, Ямбол и Хасково са на прага на предепидемична обстановка. В моменти на висока заболяемост често бързаме към аптеката за антибиотици, но те не винаги са най-доброто дългосрочно решение.

Фитнес инструкторът и специалист по здравословно хранене Станимир Михов припомня, че природата ни е дала мощни инструменти за защита, които не само борят бактериите, но и подсилват собствения ни имунитет, без страничните ефекти на синтетиката. Ето 8 натурални антибиотика, които си струва да имате вкъщи:

1. Боб – за детокс и енергия

Снимка: iStock

Този достъпен зеленчук съдържа фибри, които регулират нивата на захарта и холестерола. Минералът молибден в него помага за детоксикацията на тялото, а магнезият подобрява кръвообращението, което е ключово за бързото възстановяване.

2. Куркума и мед

Снимка: iStock

Това е една от най-бързите рецепти за здраве: смесете 1 ч.л. куркума с 20-40 г мед. Този еликсир е изключително ефективен при болки в гърлото и проблеми с храносмилателната система, като често действа там, където фармацевтичните продукти срещат съпротива.

3. Боровинки – антиоксидантна защита

Снимка: iStock

Боровинките са сочени за плодовете с най-мощни антиоксидантни свойства. Те подпомагат паметта и имунната система, а добрата новина е, че замразяването не вреди на качествата им – можете да ги консумирате целогодишно.

4. Чесън – убиецът на вируси

Снимка: iStock

Използван от векове срещу инфекции, чесънът съдържа алицин – съединение със силно антивирусно и антимикробно действие. За да извлечете максимума от него, консумирайте го смачкан или пресован.

5. Кромид лук – имунен щит

Снимка: iStock

Подобно на чесъна, лукът е богат на витамини, минерали и кверцетин. Той подпомага борбата с алергиите и подсилва имунната система, като запазва голяма част от полезните си свойства дори след термична обработка.

6. Ехинацея – стоп на настинката

Снимка: iStock

Това растение е доказан съюзник срещу грипа. Проучвания показват, че профилактичният прием на ехинацея може да намали риска от хрема с 58%, а в съчетание с витамин С този процент скача до 86%.

7. Годжи бери – тибетското чудо

Снимка: iStock

Известно като суперхрана, годжи берито подобрява енергийните нива и помага на тялото да се справи с депресията и безпокойството. Ефективно е в битката с настинките и подобрява работата на сърдечно-съдовата система.

8. Масло от риган

Снимка: iStock

То убива патогенните бактерии, без да нанася вреда на полезните. Основната му съставка е карвакролът – мощен антисептик, който успешно се конкурира с много лекарствени продукти.

Как да ги използваме? Превенцията е най-доброто лечение. Вместо да чакате вирусът да ви събори, изградете естествената си отбрана предварително. Природните антибиотици действат в синхрон с тялото ни, като го подготвят да се пребори само със следващата инфекция.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

