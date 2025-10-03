Близките на Фран Дрешър я аплодираха, докато тя беше удостоена със звезда на Алеята на славата в Холивуд, включително някои от нейните колеги от хитовата телевизионна поредица „Бавачката“. 68-годишната актриса отпразнува рождения си ден по особено специален начин.

Церемонията се проведе във вторник, 30 септември. Първоначално е била планирана да включва и Рене Тейлър като една от лекторките в чест на Дрешър. Тейлър играе Силвия Файн, настоятелната, но обичана майка на Фран в ситкома, който се излъчва от 1993 до 1999 г.

Въпреки че 92-годишната актриса не се появи, актьорският състав беше представен от Никол Том, която играе Маргарет „Маги“ Шефилд, и Маделин Зима, която играе Грейси Шефилд, които се включиха, за да почетат Дрешър в специалния ден, който е и 68-ият рожден ден на актрисата.

Том, която наскоро се срещна с Дрешър на пиеса, в която тя участва, превъплъщавайки се в Тейлър, похвали актрисата за това, че е „шумна, силна, уверена, колоритна и мила“.

Снимка: Getty Images

47-годишната Том продължи: „Фран, обичам те. Винаги съм те уважавала, въпреки че ми се налагаше да нося равни обувки. Ти си моят ментор и просто те обичам. Поздравления!“

След това Зима поздрави Дрешър и ѝ пожела честит рожден ден, след което отдаде сърдечна почит.

„Фран Дрешър не е просто име, известно на всички – тя е бляскавата леля, практичната майка, най-добрата приятелка, която ти казва кога облеклото ти се нуждае от малко повече леопардов принт, и съседката, чийто смях можеш да чуеш през гипсокартона.“

Снимка: Getty Images

„Когато „Бавачката“ за първи път се появи на екраните ни през 90-те, тя не просто промени телевизията - тя я преобрази. Изведнъж еврейските жени от работническата класа от Куинс вече не бяха второстепенни герои. Те бяха звездите. Те бяха умни. Те бяха секси. Те бяха забавни - и носеха дрехи като Боб Маки“, сподели тя.

Зима отдаде заслуженото на актрисата за цялата ѝ работа в и извън индустрията, завършвайки с думите: „Днес почитаме Фран за всичко, което ни е дала - смеха, блясъка, застъпничеството, сърцето и истинското напомняне, че да си силен, да си горд и да бъдеш себе си е най-силното нещо, което можеш да бъдеш.“

Преди церемонията Дрешър сподели пред People колко е благодарна за всички, които празнуват с нея в този така специален ден.

„Аз съм жена на мъж, но съм и жена от жените. Наистина обичам сестрите си. И към всяка една от тях имам толкова голямо уважение. Чувствам се поласкана и благословена, че са тук и говорят за мен“, сподели тя.

Снимка: Getty Images

„Бавачката“ , който се излъчваше от 1993 до 1999 г., е създаден от Дрешър и Джейкъбсън. Дрешър играе Фран Файн, бивша служителка в магазин за булчински рокли във Флъшинг, Куинс, която в крайна сметка работи като бавачка за богато семейство от Манхатън, след като приятелят ѝ я зарязва.

Дрешър беше почетена и от колегата си Чарлз Шонеси. Въпреки че екранният ѝ съпруг имаше професионални ангажименти, които го възпрепятстваха да присъства на церемонията, той сподели три публикации в Instagram, в които отпразнува личните и професионалните си отношения с Фран.

„Грижата“ е тема в живота и кариерата на Фран и вероятно най-голямата причина, поради която сме тук днес. Веднага щом „Бавачката“ приключи окончателно, тя насочи вниманието си към женското здраве и създаде Cancer Schmancer, за да се застъпва за ранното откриване на гинекологични ракови заболявания“, започна той.

Той продължи: „Тя беше моят шеф в продължение на шест прекрасни години, но съм повече от благодарен и привилегирован, че можех да я нарека моя приятелка много повече от това! Поздравления, Фран. Днес е твоят ден: наслади му се. Заслужаваш го и много повече...“

Повече за холивудската Алея на славата - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK