За някои рождените дни са повод за радост, а за други предполагат ден, изпълнен с тъга. Ако и вие сте се питали защо понякога емоциите надделяват и дори на специалния ви ден се разстройвате, психолозите имат отговор.

Според професионалисти т.нар. „birthday blues“ е естествена реакция на натрупан стрес, високи очаквания и осъзнаването на времето, което минава. Сълзите често не са признак на слабост, а начин тялото да се освободи от напрежението. Да, дори и на специални поводи и празници.

Независимо дали сълзите идват от щастие, тъга или екзистенциалната криза от поредната изминала година, плачът на рождения ден е съвсем реален феномен, с който хора по цял са се срещали поне веднъж.

Анна Харис, клиничен консултант по психично здраве, споделя пред Popsugar, че макар и това да е естествена реакция на тялото, в повечето случаи хората се чувстват още по-зле и объркани от емоциите, които ги връхлитат, което често е поводът нещата да ескалират.

Защо плачем на рождените си дни?

Да попиташ някого защо плаче на рождения си ден е все едно да попиташ някого защо небето е синьо. Дали е защото е наука? Дали е защото стареенето е страшно?

Експерти споделят своите разсъждения:

1. Чувствате се разочаровани от това как е минал рожденият ви ден. Тъй като рождените дни са ежегодно събитие, хората оказват голям натиск върху деня, което може да доведе до разочарование. „Тъй като рожденият ни ден е онзи специален ден в годината, който е изцяло за нас, често имаме високи очаквания за това как трябва да протече денят и какво внимание и любов ще получим“, казва Мишел Бопре.

2. Чувствате се забравени или маловажни. „Рождените дни би трябвало да са специален ден, когато се чувстваме обичани и празнуваме. Не всеки обаче има хора около себе си, които да осъществят това“, казва Мери Лорънс. Това разочарование понякога може да произтича от чувството, че правите повече за любимите си хора на техните рождени дни, отколкото те правят за вашия.

3. Страхувате се от остаряването. Рождените дни са напомняне, че стареенето и течението на времето са неизбежни. За много хора „може да е обезсърчително да мислят за бъдещето и всички неизвестни, които идват с него“, казва Бопре.

4. Обзети сте от любов и благодарност. Добрата новина е, че може да плачете на рождения си ден, но от щастие. „Понякога можем да бъдем обзети от емоции, когато получим изобилие от любов и признателност от любимите си хора“, казва Бопре - особено ако се замислите за всички хубави неща в живота си.

Как да избегнете тревогите на рождения си ден

Бопре препоръчва до поемете контрол над очакванията си. Не е нужно да ги намалявате, а да оцените всичко, което ви се случва, вместо да мислите за това, което не ви се е случвало.

Въпреки това, ако вашият "език на любовта" е даване или получаване на подаръци или имате високи очаквания за рождения си ден, не забравяйте да ги споделите на любимите си хора предварително. Ако искате да се събудите със закуска в леглото например, кажете на половинката си, че така бихте искали да започнете рождения си ден, вместо да предполагате, че те вече знаят. Комуникацията е ключова.

Като алтернатива, можете сами да направите плановете, за да няма място за разочарование.

Ако се чувствате странно, обземат ви екзистенциални въпроси и това ви паникьосва, практикувайте осъзнатост. Добър начин да направите това е като преброите пет неща, които можете да видите, четири неща, които можете физически да усетите, три неща, които можете да чуете, две неща, които можете да помиришете, и едно нещо, което можете да опитате. Това упражнение помага да заземите ума си в тук и сега, както е препоръчано в предишни статии на Popsugar.

Поставянето на нови цели за новата година също може да бъде от полза. „Това може да бъде чудесен начин да насочите фокуса си към бъдещето и всички вълнуващи неща, които тепърва предстоят“, казва психиатърът д-р Майкъл Кейн.

Най-важното обаче е да приемете емоциите си, колкото и объркващи да са те. Позволете си да почувствате това, което чувствате, за да се успокоите.

