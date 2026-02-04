Нов телевизионен проект завръща едно от най-обсъжданите женски съперничества в Холивуд. Според източници, цитирани от американския таблоиден печат, Анджелина Джоли е изключително нещастна, след като Никол Кидман получи главната роля в дългоочакван криминален сериал, базиран на бестселърите на Патриша Корнуел.

Спорът не е скорошен, а просто представлява нов епизод в едно съревнование, което продължава вече почти две десетилетия и включва гордост, кариери и стари лични негодувания.

58-годишната Никол Кидман участва в сериала „Скарпета“, където играе д-р Кей Скарпета, известен съдебен патолог, която разрешава сложни престъпления извън редовното си работно време. Играта на актрисата вече е получила похвали в ранните реакции на индустрията, което според съобщенията е увеличило разочарованието на Анджелина Джоли, която отдавна иска ролята.

Как приема загубата?

Източници, близки до ситуацията, твърдят, че 50-годишната Анджелина Джоли смята, че проектът е бил „откраднат“ от Никол Кидман. „Анджелина Джоли е бясна и казва, че проектът е бил „отнесен от провала“, каза източник, цитиран от Radar Online.

Според същия човек, реалността би била по-нюансирана и разликата би се състояла от начина, по който двете актриси се отнасят към съвременната филмова и телевизионна индустрия.

„Истината е, че тя е била надмината, защото Никол Кидман разбира много по-добре настоящата филмова и телевизионна индустрия“, добави източникът. За сравнение, Анджелина Джоли се твърди, че живее „в малък балон“, като е по-далеч от холивудските гиганти и по-малко склонна да развива стратегически взаимоотношения. Според съобщенията, това отношение е допринесло за загубата на важни възможности, въпреки неоспоримия ѝ престиж. Въпреки че е описвана като „красива и изключително важна за културата“, Анджелина Джоли се възприема по-скоро като актриса, играеща вариации на собствената си личност.

Снимка: Getty Images

Източникът посочва още, че макар да е възхищавана за хуманитарната си работа и впечатляващата си кариера, Никол Кидман би била „по-добра бизнесдама“, способна да превърне проектите в дългосрочни успехи. Основно предимство за нея е телевизионната ѝ империя, изградена през последното десетилетие. Актрисата е сътрудничила с големи екипи от продуценти и ръководители, за да реализира успешни сериали като „Големите малки лъжи“, „Разрушаването“, „Девет перфектни непознати“, „Лъвица“ или „Експати“. Всички тези проекти са затвърдили репутацията на Кидман като взискателен и високоотдаден професионалист.

„Скарпета“ може да бъде нов връх в кариерата ѝ и тя няма търпение да се завърне във вселената на „Големите малки лъжи“ с Рийз Уидърспун.

„Тя никога не спира“, каза същият източник, цитиран от Radar Online. Тази постоянна енергия и желание да продуцира и да участва в подходящи проекти изглежда са ключът към настоящия ѝ успех.

За разлика от това, Анджелина Джоли би избрала по-селективен път, фокусирайки се върху режисурата, лични проекти и хуманитарни каузи. Макар че този подход ѝ е спечелил международно уважение и престиж, той също така е намалил постоянното ѝ присъствие в масовата индустрия, където бързите решения и добре поддържаните взаимоотношения могат да окажат решаващо значение.

Снимка: Getty Images

Старо съперничество

Настоящият конфликт би бил само последният епизод от съперничество, започнало през 2005 г., когато Анджелина Джоли пое главната женска роля в „Мистър и мисис Смит“, филм, в който първоначално е била обмисляна Никол Кидман и който би отбелязал началото на връзката между Анджелина Джоли и Брад Пит.

„Мрачната динамика между Анджелина Джоли и Никол Кидман продължава от години“, обясни източникът. Произходът им също допринесе за напрежението: „И двете навършиха пълнолетие по едно и също време, но Анджелина Джоли произхожда от холивудско семейство, докато Никол Кидман е австралийка, която сама натрупа богатство и постигна успех, след като привлече вниманието на Том Круз.“

Друго разбиране за враждата им е, че Никол Кидман винаги е била „на страната на Дженифър Анистън“ в широко отшумялата вражда с Брад Пит. „Анджелина Джоли никога не е преодоляла факта, че Никол Кидман е била на страната на Дженифър Анистън. Тя се чувстваше несправедливо осъдена и никога не е забравила това“, заключи източникът.

