Меган Фокс знае как да привлича погледи, без да каже и дума - и появата ѝ на афтърпартито след „Оскарите“ не беше изключение. Актрисата избра тоалет, който не остана незабелязан и неминуемо раздели интернет на два лагера.

На 39 години, актрисата и майка на четири деца, Меган Фокс се появи на ексклузивното парти, организирано от Джей Зи и Бионсе, в черна изключително тясна мини рокля, която подчертаваше перфектно женските ѝ форми. Дълбокото деколте, дантеленото бельо и жартиерите, които поддържаха прозрачните чорапи до бедрото, допълваха провокативната визия.

Облеклото беше допълнено с черни сандали на платформа, дискретен чоукър и чифт слънчеви очила, носени дори при излизане.

Онлайн реакциите към облеклото ѝ се появиха бързо. Някои я похвалиха за самочувствието ѝ и начина, по който приема имиджа си, особено след като отново стана майка за четвърти път през март 2025 г. Други пък разкритикуваха избора ѝ на облекло, смятайки го за твърде провокативен и неподходящ.

Ето какво гласяха част от коментарите под пубикацията ѝ:

„Естествена красавица, тя се чувства толкова добре в кожата си. Не виждате никакви несигурности или проблеми с образа на тялото.“

„Разочарована съм... Много я харесвах като актриса, но започва да ми прилича на Кардашиян.“

„Изглежда ужасно. Наистина ми е жал за нея.“

„Малко съм разочарована от последните изяви на Меган. Мисля, че иска да покаже, че е все още секси след раждането. Но можеше да го направи по по-елегантен начин. Жартиерите изглеждат като отчаян опит, изглеждат евтини. Но кой знае какво е в главите на известните личности.“

„Когато Риана се появи с прозрачна рокля на червения килим, никой не казва нищо. Но когато Меган го направи, всеки има какво да коментира... Мисля, че е красива.“

Снимка: https://www.instagram.com

Както обикновено, истината се крие някъде по средата: Меган Фокс продължава да бъде едно от най-обсъжданите лица в Холивуд, независимо дали ходи по червения килим или публикува в Instagram.

Няма как да пропуснем и начина, по който озаглави поста си в социалните мрежи, а именно с провокация относно сексуалната си ориентация: „Харесвам и двата пола.“ Фактът, че успява да предизвика толкова различни реакции, всъщност говори едно и също - че тя все още знае точно как да остане в светлината на прожекторите.

Моментът идва малко след като актрисата се завърна в Instagram, където изненада своите над 20 милиона последователи със серия от смели снимки. Сред коментарите беше и Машин Гън Кели, бившият ѝ партньор, който остави съобщения с намеци, подхранвайки спекулациите за евентуално помирение. Източници, близки до двойката, обаче твърдят, че нещата са ясни: връзката им е в миналото и в момента двамата поддържат връзка само покрай дъщеря им Сага.

Дори обвързан мъж като Кание Уест не успя да ѝ устои, като сподели свои чатове с изкусителката, в които се опитва да я излъже, че ѝ изпраща пари. Фокс обаче веднага хвана рапъра.

Снимка: https://www.instagram.com

Кореспонденцията им продължава със съобщение от актрисата, че все още е омъжена, а бившата половинка на Ким Кардашиян, който продължи да я убеждава, че е в пъти по-добър рапър от Машин Гън Кели.

Той дори ѝ изпрати преправена версия на корицата на един от най-успешните му албуми „The Life of Pablo“, като на мястото на снимките на Ким Кардашиян постави тези на Фокс.

Снимка: https://www.instagram.com

Меган Фокс изглежда решена да съсредоточи енергията си върху децата си и тази нова глава от живота си. След широко отразената раздяла с MGK актрисата не бърза да се впуска в друга връзка. Всъщност, запознати твърдят, че тя не се интересува от помирение, въпреки настояването на изпълнителя.

