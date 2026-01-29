Джим Къртис разкри подробности за връзката си с Дженифър Анистън по време на интервю в предаването Today в понеделник, 26 януари.

Хипнотерапевтът и експерт по здраве и уелнес сподели повече за близо едногодишната им романтична връзка с актрисата. Той гостува в Today, за да промотира новата си книга The Book of Possibility, когато водещият Крейг Мелвин успя да му зададе и няколко въпроса за отношенията му с холивудската звезда.

На въпроса как се е запознал със звездата от „Приятели“, Къртис отговори: „Просто ни запознаха общи приятели. Това е. Оказа се, че имаме много общи познати и започнахме просто да си говорим.“

Къртис допълни, че разговорите им не са прераснали веднага във връзка.

Снимка: Getty Images

„Отне много време. Дълго си говорихме и постепенно станахме близки“, обясни той.

Относно това от колко време са заедно, Къртис беше уклончив, но все пак сподели: „От доста време – месеци вече, почти близо до година.“

Тогава Мелвин се пошегува: „Няма да те поставям повече в неудобно положение, защото виждам, че започваш да се изчервяваш“, на което Къртис призна: „Да, така е.“

Двойката официално потвърди връзката си в Инстаграм през ноември, когато Анистън публикува снимка, на която е прегърнала Къртис, с думите: „Честит рожден ден, любов моя.“

Снимка: Getty Images

Преди това публично признание, слуховете за романтичната им връзка започнаха още през юли 2025 г., когато двамата бяха забелязани заедно в Майорка, Испания, в компанията на Джейсън Бейтман, съпругата му Аманда Анка и Ейми Шумър.

По-рано този месец източник разкри пред „Пийпъл“ подробности за връзката им.

„Тя имаше страхотен край на годината и се чувства много добре заради това, което се случва между нея и Джим“, казва източникът за Анистън.

„Тя е развълнувана от новата година и от това, което ѝ предстои, особено с Джим до себе си. Джен винаги е била добре сама и е умеела да бъде щастлива без връзка, но отношенията ѝ с Джим са различни“, допълва той.

„Тя е много щастлива и спокойна“, казва още източникът. „Той е изключително мил и подкрепящ. Прави ежедневието ѝ по-хубаво.“

Вижте повече за Дженифър Анистън в следващото видео:

