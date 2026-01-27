Холивудската актриса Дженифър Анистън остро осъди убийството на а от Минеаполис - Алекс Прети. Той беше застрелян от агенти на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE). Актрисата рядко коментира политически въпроси, но този път е различно. Тя сподели няколко публикации със своите 45 милиона последователи в Инстаграм.

Припомняме, че федералниte имиграционни агенти застреляха 37-годишния Алекс Прети в Минеаполис. Властите заявиха, че агентите са провеждали „целенасочена“ операция, когато Прети се е приближил към тях с 9-милиметров полуавтоматичен пистолет. При опит да бъде обезоръжен, той е оказал съпротива, твърдят още те. На мястото в Минеаполис, където Алекс Прети беше застрелян, по-късно бяха поставени множество цветя и свещи. Протестно шествие пък настоя имиграционните агенти да напуснат града.

Семейството на Рене Гуд проговори след тежката загуба (ВИДЕО)

Родителите на застреляния заявявиха, че са „съкрушени, но и възмутени“. Те описват сина си като грижовен човек и медицински специалист, работил като техник по интензивно лечение в болница в Минеаполис. Отхвърлиха твърденията на федералните власти, че Прети е бил въоръжен по време на инцидента, и посочиха, че кадрите показват как той държи мобилен телефон и се опитва да защити друг човек по време на намесата на агентите.

Тяхната публикация беше една ос снимките, които звездата от сериала "Приятели" сподели по повода.

Снимка: Getty Images

В друга публикация Анистън публикува видео на Прети, в което той говори с болничния персонал, скърбейки за смъртта на ветерана.

„Днес ни се напомня, че свободата не е безплатна. Нека никога не забравяме и винаги помним нашите братя и сестри, които служиха, за да можем ние да се радваме на дара на свободата“, казва Прети във видеото.

Анистън сподели и публикация с призив гражданите да се свържат със своите избрани представители в Конгреса, за да настояват за политическа промяна.

Снимка: Getty Images

Освен Дженифър Анистът и други холивудски знаменитости реагираха бурно на случилото се. Американският актьор Марк Ръфало описа инцидента като „хладнокръвно убийство на улицата на човек, защитаващ някого, когото обича“. „Не се преструвайте, че това е добре. Атакувани сме от престъпна армия отвътре“, предупреди той.

Снимка: Getty Images

Звездата от „Опенхаймер“ Флорънс Пю също отдаде почит на Прити, наричайки 37-годишния мъж „герой“. „Той беше герой. Човек, който правеше героични неща всеки ден. Не терорист. Медицински техник в интензивно отделение. Това е убийство. Той беше убит. Той защитаваше жена, която беше хвърлена на пода“, написа тя, споделяйки видео от инцидента.

Видеозаписи поставят под съмнения твърденията, че убитият в Минеаполис е заплашвал служителите с оръжия

Губернаторът на Минесота Тим Уолц постави под въпрос действията на федералните агенти, докато ръководството на ICE заяви, че те са действали в съответствие с разпоредбите. Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис заяви, че Прети е бил „отдаден на службата на своята общност“ и че според наличните кадри се е опитвал да защити други хора в последните си мигове. 

Снимка: Getty Images

Вижте повече за ситуацията в Минеаполис в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER