Холивудската актриса Дженифър Анистън остро осъди убийството на а от Минеаполис - Алекс Прети. Той беше застрелян от агенти на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE). Актрисата рядко коментира политически въпроси, но този път е различно. Тя сподели няколко публикации със своите 45 милиона последователи в Инстаграм.

Припомняме, че федералниte имиграционни агенти застреляха 37-годишния Алекс Прети в Минеаполис. Властите заявиха, че агентите са провеждали „целенасочена“ операция, когато Прети се е приближил към тях с 9-милиметров полуавтоматичен пистолет. При опит да бъде обезоръжен, той е оказал съпротива, твърдят още те. На мястото в Минеаполис, където Алекс Прети беше застрелян, по-късно бяха поставени множество цветя и свещи. Протестно шествие пък настоя имиграционните агенти да напуснат града.

Родителите на застреляния заявявиха, че са „съкрушени, но и възмутени“. Те описват сина си като грижовен човек и медицински специалист, работил като техник по интензивно лечение в болница в Минеаполис. Отхвърлиха твърденията на федералните власти, че Прети е бил въоръжен по време на инцидента, и посочиха, че кадрите показват как той държи мобилен телефон и се опитва да защити друг човек по време на намесата на агентите.

Тяхната публикация беше една ос снимките, които звездата от сериала "Приятели" сподели по повода.

Снимка: Getty Images

В друга публикация Анистън публикува видео на Прети, в което той говори с болничния персонал, скърбейки за смъртта на ветерана.

„Днес ни се напомня, че свободата не е безплатна. Нека никога не забравяме и винаги помним нашите братя и сестри, които служиха, за да можем ние да се радваме на дара на свободата“, казва Прети във видеото.

Анистън сподели и публикация с призив гражданите да се свържат със своите избрани представители в Конгреса, за да настояват за политическа промяна.

Снимка: Getty Images

Освен Дженифър Анистът и други холивудски знаменитости реагираха бурно на случилото се. Американският актьор Марк Ръфало описа инцидента като „хладнокръвно убийство на улицата на човек, защитаващ някого, когото обича“. „Не се преструвайте, че това е добре. Атакувани сме от престъпна армия отвътре“, предупреди той.

Снимка: Getty Images

Звездата от „Опенхаймер“ Флорънс Пю също отдаде почит на Прити, наричайки 37-годишния мъж „герой“. „Той беше герой. Човек, който правеше героични неща всеки ден. Не терорист. Медицински техник в интензивно отделение. Това е убийство. Той беше убит. Той защитаваше жена, която беше хвърлена на пода“, написа тя, споделяйки видео от инцидента.

Губернаторът на Минесота Тим Уолц постави под въпрос действията на федералните агенти, докато ръководството на ICE заяви, че те са действали в съответствие с разпоредбите. Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис заяви, че Прети е бил „отдаден на службата на своята общност“ и че според наличните кадри се е опитвал да защити други хора в последните си мигове.

Снимка: Getty Images

Вижте повече за ситуацията в Минеаполис в следващото видео:

