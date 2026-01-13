Случаят с 37-годишната Рене Никол Гуд, която беше простреляна и убита от агент на Федералната служба за имиграция и митнически контрол (ICE) в град Минеаполис, САЩ, предизвиква нова вълна от протести и остри реакции в страната.

Фаталният инцидент се случва на 7 януари 2026 г., когато Гуд — американска гражданка, майка на три деца — е простреляна от агент на ICE по време на операция в Минеаполис. Според официални източници на агенцията стрелбата е извършена като акт на самоотбрана от страна на службата, която твърди, че е трябвало да реагира на заплаха. Кметът на Минеаполис и представители на щата Минесота обаче определят случилото се като „ненужна“ употреба на сила.

Рене Гуд е била в своя автомобил в момента на стрелбата и последващите видеозаписи, циркулиращи в медиите, заснемат момента, в който агентът на ICE открива огън. При това възниква дебат дали автомобилът й е представлявал реална заплаха или не — въпрос, който в момента се разследва и който разделя общественото мнение.

Какво казват близките на Рене Никол Гуд?

Гуд е описвана от близките си като любяща майка, поетеса и китаристка, която наскоро се е преместила в Минеаполис за ново начало след труден период в живота си. Семейството й и близки я определят като „състрадателна и грижовна личност“, която винаги се е стремяла да помага на другите, съобщава People.

Майка й, Дона Гангър, описва дъщеря си Рене като „един от най-добрите хора, които е познавала“ – човек, който е бил изключително състрадателен, грижовен, любящ и прощаващ, и категорично отрича официалната версия, че тя е представлявала заплаха или е участвала в нещо опасно по време на инцидента, като казва, че Рене „вероятно е била ужасена“ в момента на стрелбата и не е била част от действия, които да оправдаят такава реакция.

Инцидентът предизвиква масови протести в Минеаполис и други градове на САЩ, където хиляди настояват за прекратяване на дейността на ICE и по-строг контрол над федералните сили, които имат разрешение да използват смъртоносна сила.

Случаят на Рене Гуд влиза в контекста на по-широк дебат за имиграционната политика, употребата на сила от федерални служби и правата на гражданите, като политически лидери, активисти и обществени групи призовават за пълно, прозрачно разследване, докато други защитават действията на службите като необходими за опазване на обществения ред

