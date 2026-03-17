Оутъм Дюралд записа името си със златни букви в история на наградите „Оскар“, след като тази година стана първата жена и първата афроамериканка, която печели наградата на Академията за най-добро операторско майсторство за работат си зад филма "Грешници" (Sinners). С тази победа жена вече е печелила във всички категории (без тези с разделение по пол) на „Оскар“-ите - постижение, за което бяха нужни 98 издания на церемонията.

По време на благодарствената си реч тя отдаде признание към останалите жени в киноиндустрията.

„Наистина искам всички жени в залата да се изправят, защото чувствам, че нямаше да съм тук без вас“, каза тя. „Наистина го мисля. Получих толкова много подкрепа от всички жени по време на тази кампания, срещнах толкова много хора и усещам, че моменти като този се случват благодарение на вас. Благодаря ви за това!“.

В трогателен жест режисьорът на Sinners Райън Куглър стана от мястото си и взе 10-годишния син на Дюралд Аркапау - Ейдън, за да бъде по-близо до сцената заедно с екипа на филма, докато майка му приема наградата.

„Нямаше да дойда без него - важно е той да е част от това и да види колко труд стои зад създаването на тези филми“, споделя тя пред Harper’s Bazaar.

Преди победата на Дюралд Аркапау само още три жени са били номинирани за „Оскар“ за най-добра операторска работа: Рейчъл Морисън за Mudbound (2017), Ари Вегнер за The Power of the Dog (2021) и Манди Уокър за Elvis (2022).

Снимайки Sinners с камери Ultra Panavision и IMAX 65mm, Дюралд Аркапау става и първата жена оператор, работила с голямоформатна IMAX лента.

Филмът бележи второто ѝ сътрудничество с Куглър, след като двамата работят заедно и по "Черната пантера: Уаканда завинаги" (Black Panther: Wakanda Forever) през 2022 г. Сред предишните ѝ проекти са сериалът Loki, където допринася за характерната ретро визия, реклама за Instacart, излъчена преди шоуто на Bad Bunny на полувремето, както и режисурата на музикалното видео към песента на Риана „Lift Me Up“.

Макар да се чувства по-комфортно зад камерата, Дюралд Аркапау осъзнава, че присъствието ѝ под светлините на прожекторите може да вдъхнови други.

„Когато участваш в тези награди, трябва да даваш интервюта и да участваш във фотосесии, и макар това да не ми е най-приятната част, съм напълно окей с него, защото се гордея с филма и искам да покажа на други момичета, че и те могат да вършат същата работа“, казва тя пред филипинското издание на Vogue.

„Понякога е достатъчно просто да видиш някой да прави това, което ти искаш, за да направиш първата крачка“, заявява тя.

