Далеч от светлината на прожекторите, но винаги в полезрението на папараците. Така растат децата на Анджелина Джоли и Брад Пит - дискретно, защитени от шоубизнеса и почти невидими в модния пейзаж на Холивуд.

Анджелина Джоли винаги е била категорична в желанието си да държи децата си далеч от натиска на знаменитостите и резултатът е видим: Мадокс (24), Пакс (22), Захара (22), Шайло (19), Вивиан (17) и Нокс избягват публични изяви, нямат официални акаунти в социалните мрежи и рядко посещават светски събития. Но дискретността не ги е предпазила от радара на папараците, които ги следват всеки път, когато излязат по улиците.

Докато Шайло често е забелязвана на дансинга, където усъвършенства движенията си, Нокс наскоро попадна в полезрението на медиите благодарение на неочаквана страст: муай тай.

Муай Тай е контактен спорт, произхождащ от Тайланд, известен още като „тайландски бокс“. Това е сложно бойно изкуство, което съчетава удари с юмруци, ритници, лакти и колене и се смята за една от най-трудните и зрелищни форми на бой.

Само на 17 години, Нокс изглежда е очарован от този спорт и го практикува постоянно, като няколко пъти е бил хванат да забелязван в Лос Анджелис. Според източници, близки до семейството, муай тай не е просто хоби, а една от големите му страсти.

Нов бунтарски вид

Наскоро биологичният син на Анджелина Джоли и Брад Пит привлече вниманието не само със спортните си тренировки, но и с радикалната си промяна във външния си вид. Ако преди няколко месеца той боядисваше косата си в розово , сега Нокс се появява с платинено русо, с тъмни корени, в контраст, който подчертава бунтарския му вид.

Той беше сниман от папараците след тренировка по муай тай в контрастен тоалет, който перфектно подчертаваше изрусената му коса и му придаваше пънк, готин и неконформистки вид.

Дискретен начин на живот

Въпреки известността на родителите си, Нокс живее сравнително нормален живот за тийнейджър в Лос Анджелис. Той няма публични профили в социалните мрежи и избягва контакт с пресата, предпочитайки да следва страстите си далеч от общественото внимание.

Освен спорта, Нокс е известен с интереса си към фитнеса и бягането. Страстта му към муай тай обаче отиде по-далеч: миналата година, на рождения си ден, 16 юли, той участва в състезанието „Роден да печели бойни спортове“, където се състезава в кръговете по спаринг на IKF Point Muay Thai и PBSC Point Boxing. Подкрепян от трибуните от майка си и сестра си близначка Вивиан, Нокс успя да спечели турнира, а по-късно позира с медалите си за сметките на академията по бойни изкуства.

