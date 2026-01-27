Анджелина Джоли отдавна обмисля значима промяна, а именно да напусне САЩ. Обичаната актриса описва живота там като "задушаващ" и "ужасно напрегнат". Звездата определено има нужда от тотална смяна в ритъма на живот. Тя търси баланс и спокойствие, но къде планира да отиде?

Красивата Анджелина Джоли се подготвя за дългосрочно установяване в Европа, водена от „дълбоко желание за промяна на ритъма на живот, свобода и съответствие с личните и семейни ѝ ценности“. Тази година близнаците на актрисата ще бъдат вече пълнолетни и това се очертава като ключов момент за нова глава в живота на актрисата.

Не импулс, а внимателно обмислено желание

Според медии Джоли е решена да напусне Лос Анджелис и дори цялата страна - план, който тя дълго време е обмислява. Анджелина обявява за продажба голямата си къща в район Los Feliz, придобита през 2017 г. и оценявана на около 25 милиона долара. Актрисата никога не е криела, че не е искала да живее дългосрочно в Лос Анджелис и се е преместила там само заради ограничения, свързани с развода и попечителството над шестте ѝ деца с Брад Пит. С финализираното споразумение за развода през 2024 г. тези ограничения вече нямат своето тежко значение, което ѝ дава възможност да изгради бъдеще другаде.

Ключовата роля на децата

Анджелина Джоли многократно е обяснявала, че чака най-малките си деца - близнаците Виен и Нокс – да навършат 18 години, преди да напусне Лос Анджелис. Очаква се те да станат пълнолетни на 12 юли 2026 г., а след това най-вероятно, актрисата ще предприеме тази стъпка напред.

Снимка: Getty Images

Защо Европа привлича Анджелина Джоли

Европа изглежда като една от основните възможни дестинации, както заради ритъма на живот, културата, така и заради медийното влияние, което там уж е възприето като по-малко агресивно в сравнение с Лос Анджелис. Има слухове, че тя проявява интерес към градове като Лондон и други европейски столици, където може да съчетае артистичните и хуманитарните си ангажименти с по-спокоен личен живот.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER