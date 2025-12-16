Американската актриса Анджелина Джоли разкри белезите си от двойна мастектомия във фотосесия за TIME France - първото френско издание на култовото списание, което започва да излиза от от 18 декември 2025 г. във Франция, Монако, Люксембург, Швейцария и Белгия.

„Показвам тези белези на много жени, които обичам. И винаги се трогвам, когато видя други жени да споделят своите“, каза пред списанието холивудската звезда, известна с хуманитарната си дейност.

Снимките, направени от Натаниел Голдбърг, бяха публикувани на корицата, както и из вътрешните страници на изданието. Носителката на „Оскар“ обяви през 2013 г., че е претърпяла двойна мастектомия, последвана от двойна оофоректомия през 2015 г., поради генетичната си предразположеност към рак.

Решението на Джоли да направи новината публична насърчи други жени да се подложат на скрининг за рак.

„Достъпът до скрининг и грижи не трябва да зависи от финансови ресурси или място на пребиваване“, казва тя пред Time France.

Последната главна роля на Джоли е във филма „Coutures“ на френската режисьорка Алис Винокур, който ще се появи по френските кина на 18 февруари 2026 г. Историята на филма отразява преживяванията на жена с рак.

Дебютното издание на Time France включва също интервю с посланика на САЩ във Франция Чарлз Къшнър, репортаж от украинския регион Донбас и разследване на подземния свят относно трафика на произведения на изкуството.

Първото международно издание на американското списание е придобито от групата 360BusinessMedia на предприемача Доминик Бусо, която преди това стартира Forbes France.

Вижте повече за Анджелина Джоли в следващото видео:

