Когато Шон Пен беше обявен за носител на наградата за най-добър поддържащ актьор за ролята си във филма „Една битка след друга“, някои останаха изненадани - актьорът не беше сред присъстващите.

Не е ясно защо Пен не беше на церемонията по връчването на „Оскарите“. Миналогодишният носител на наградата за поддържаща роля, Кийрън Кълкин, който обяви категорията, каза:

„Шон Пен не можа да бъде тук тази вечер, или не искаше, затова аз ще приема наградата от негово име.“

През изминалия сезон на наградите Пен спечели наградата BAFTA за най-добър поддържащ актьор и наградата „Actor Award“ за изключително представяне на мъжки актьор в поддържаща роля, но той не присъства и на тези церемонии.

През ноември 2025 г. стана ясно, че холивудската звезда е решил да участва във филма „Войната през погледа на жвотните“, който разказва за войната в Украйна. За проекта разказва продуцентът на лентата Олег Кохан в интервю за украинското издание „Суспільне“. Филмът е антология, състояща се от седем киноновели, отделни истории. Това са разкази за заек, крава, котка и други животни.

През септември холивудският актьор, който през август навърши 64 години, бе забелязан да целува на публично място младата молдовска актриса Валерия Ников. Валерия започва кариерата си през 2018 г. и успява да се снима в малък брой филми и телевизионни сериали. Точната ѝ възраст не е известна, но според съобщения в медиите тя е на около 20 години.

