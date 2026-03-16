Филмът "Война на световете" (War of the Worlds) с рап легендата Ice Cube доминира на 46-ите награди "Златна малинка" (Razzie Awards) - пародийната церемония, която отличава най-слабите филми на годината.

Лентата си "спечели" няколко от най-нежеланите отличия, включително най-лош филм, най-лош актьор и още няколко категории.

Ice Cube беше обявен за най-лош актьор, като изпревари в тази категория Абел Тесфайе "The Weeknd" за неговото участие в Hurry Up Tomorrow, Дейв Батиста за "В изгубените земи" (In the Lost Lands), Скот Истууд за "Аларум" (Alarum) и Джаред Лето за "Трон: Арес" (Tron: Ares).

Научнофантастичният филм на Prime Video получи още няколко "награди" - за най-лош режисьор (Рич Лий), най-лош сценарий (Кени Голд и Марк Хайман), както и за най-лош предистория, римейк, имитация или продължение.

Ребел Уилсън беше отличена като най-лоша актриса за ролята си в екшън-комедията "Булката в атака" (Bride Hard).

Наградите "Златна малинка" бяха връчени и на Кейт Хъдсън за ролята ѝ в номинирания за "Оскар" филм "Song Sung Blue". Хъдсън отдавна познава вкуса на "Малинките.

Ето и всички победители на "Златните малинки" 2026:

Най-лош филм - Война на световете (War of the Worlds, 2025)

Най-лош актьор - Ice Cube / Война на световете (War of the Worlds, 2025)

Най-лоша актриса - Rebel Wilson / Булката в атака (Bride Hard)

Най-лоша поддържаща актриса - Скарлет Роуз Сталоун / Gunslingers

Най-лоша поддържаща мъжка роля - Всичките седем изкуствени джуджета / Снежанка (Snow White)

Razzie Redeemer Award - Кейт Хъдсън / Song Sung Blue

Най-лош екранен тандем - Всичките седем изкуствени джуджета / Снежанка (Snow White)

Най-лош предистория, римейк, имитация или продължение - Война на световете (War of the Worlds, 2025)

Най-лош режисьор - Рич Лий / Война на световете (War of the Worlds, 2025)

Най-лош сценарий - Война на световете (War of the Worlds, 2025) / Кени Голд, Марк Хайман

