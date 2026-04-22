Кендал Дженър и актьорът Джейкъб Елорди са в тайна връзка от месеци, въпреки че публичното внимание към тях се засили едва наскоро. Романс, започнал далеч от прожекторите, но след това разкрит. По информация на източници, двамата са започнали да се срещат още през февруари 2026 г., като първоначално са пазили отношенията си далеч от медиите.

Макар че слуховете за връзка избухнаха след появата им на афтърпартито на Джъстин Бийбър по време на фестивала Coachella, се оказва, че отношенията им вече са били в развитие от около два месеца. Още по-вълнуващото е, че нейната сестра - Кайли Дженър е неочакваният „сватовник“. Според информацията именно тя е насърчила модела да даде шанс на актьора. Кайли е прекарвала време с Елорди по време на наградния сезон заедно със своя партньор Тимъти Шаломе, което ѝ е позволило да го опознае по-добре. Впоследствие тя убедила сестра си, че двамата биха си подхождали, като дори е имала идея за общи срещи на четворката.

От приятелство към химия

Любопитното е, че Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди се познават от години и са били част от общи компании, но никога не са се възприемали по романтичен начин. Именно намесата на Кайли обаче е помогнала отношенията им да преминат отвъд приятелството. Според близки до двойката, те са започнали да прекарват повече време заедно в дома на Кендъл в Лос Анджелис, където постепенно се е появила и „химията“ помежду им.

Как един фестивал поражда любовта

Въпреки че връзката им се развива в уединение, първите сериозни подозрения възникват по време на мега фестивала Coachella 2026. Свидетели твърдят, че двамата са демонстрирали близост и дори са били „неразделни“ на парти след участието на Джъстин Бийбър. Тази поява превърна предполагаемия им романс в една от най-обсъжданите теми в светските среди.

Минали връзки и мълчание

И Кендъл Дженър, и Джейкъб Елорди имат богато любовно минало с различни знаменитости, което е добре познато на широката публика. Към момента нито един от двамата не е направил официален коментар относно слуховете за връзката им, което оставя кара фенове и последователи да продължават с теориите и зоркото следене на развоя на събитията.