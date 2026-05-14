Остават броени часове до българското участие на “Евровизия” 2026 г. Именно тази вечер DARA ще се изяви на престижната сцена, откривайки втория полуфинал - с песента „Bangaranga“.

Първата ѝ позиция носи едновременно огромна отговорност, но и шанс да за силно първо впечатление пред огромната аудитория.

Графа, Софи Маринова и Стоичков - Да подкрепим DARA и България!

Редица известни българи – певци, спортисти и публични личности, не скриха вълнението си в последните часове и изразиха подкрепа към DARA.

Галена избухна с емоционално послание

Във видео, споделено в Instagram профила ѝ, виждаме поп фолк изпълнителката да танцува под звуците на „Bangaranga“.

„Призовавам всички вас да подкрепите нашето момиче на полуфинала. Защото това е важно не само за нея, но и за всички българи“, категорична е тя. И завършва с емоционалното: „Обичам те, ти си моята Bangaranga!“

Мария Илиева – пожелание, изпълнено с много обич

„Даре, много те обичаме. Манифестираме твоята победа. Сигурна съм, че ще представиш България по най-добрия начин. Успех, обич от нас“, заяви Мария Илиева в социалните мрежи.

Двете изпълнителки споделят не само обща страст към музиката, но и дълго време са  колежки в музикалното шоу „Гласът на България“. Наскоро стана ясно, че DARA отново, за пети пореден път, ще бъде част от треньорския състав на музикалния формат, който стартира през есента.

Илиана Раева – „Гласувайте за нашата прекрасна DARA“

Една от най-влиятелните фигури в българския спорт се обърна към българите в чужбина – призовавайки ги да гласуват за нашата представителка на „Евровизия“.

„Нашето прекрасно момиче положи много усилия за това участие. И съм сигурна, че всички вие ще я подкрепите – с нейния номер 01!“, са част от силните думи на Илиана Раева. „Тя е прекрасна, има невероятна песен, която, сигурна съм, ще докосне всички, които я гледат."

Към посланието на Илиана се включиха и две от златните момичета на художествената гимнастика – Стилияна Николова и Ева Брезалиева. Двете момичета направиха танцови движения, припявайки „Bangaranga“, след което също пожелаха успех на DARA. 

