DARA и "Евровизия" 2026 - истинска буря, която разтърси медиите и социалните платформи. Певицата обаче е непоклатима и продължава да вярва в себе си и в музиката. Тя изненада феновете си с видео, в което ясно се вижда как тегли Таро карта с името „The Divided Vote“. А символиката ѝ се оказа повече от любопитна на фона на всичко, което се случва около участието ѝ в песенния конкурс.

Таро предсказа бъдещето на DARA - какво означава "разделеният вот"

Картата буквално означава „Разделеният вот“ (The Divided Vote) и според таро интерпретациите е ясен знак за противоречиви мнения, колебание и ситуация, в която хората са силно разделени. Именно това се случи и след победата на DARA в българската селекция за Евровизия - част от публиката я подкрепи бурно, докато други поставиха под съмнение резултатите и избора на представител.

В Таро символиката „The Divided Vote“ често се приема като предупреждение, че човек ще трябва да премине през напрежение, критики и трудни решения, преди да стигне до успех. Картата обаче има и положителна страна - тя показва силна личност, която успява да продължи напред въпреки външния шум. Точно такава каквато е DARA.

Интересното е, че само седмици след скандалите около националната селекция, DARA официално потвърди, че няма да се откаже от Евровизия. А по всичко личи, че подкрепата към нея в международен план расте с всеки изминал ден. В Reddit и Eurovision форумите вече се появяват коментари, че българското участие е сред най-обсъжданите тази година, а сценичното присъствие на певицата е определяно като „феноменално“.

През февруари България избра песента „Bangaranga“, с която DARA ще представи страната ни във Виена. И ако вярваме на таро символиката, „The Divided Vote“ може би не е лош знак, а по-скоро подсказка, че пътят към голямата сцена никога не минава без противоречия, без буря и без трудности. А дали картата е предсказала всичко предварително? Феновете вече са убедени, че съвпадението е твърде странно, за да е случайно.

