Днес е вторият полуфинал на Евровизия и го открива DARA. Много високи вибрации, вълнение и подкрепа от известните лица в България - това не спира да получава на този етап изпълнителката на "Bangaranga“.

DARA има 77% шанс да се класира за големия финал в събота. Букмейкърите определят надпреварата кати по-оспорвана в сравнение с първия. Сред фаворитете са Дания, Финландия, Австралия и др.

Софи Маринова призова приятелите си от чужбина

Изпълнителката на "Мое слънчице" сеобърна към всичките си приятели в чужбина да гласуват за DARA. Причината? За България важат гласове само от чужбина. "Тази година DARA ще представи България на сцената на Евровизия. DARA полага огромни усилия, за да представи страната ни по най-добрия възможен начин. Тук съм, за да ви насърча да гласувате за нашето момиче, защото за България важат гласове само от чужбина. Вашата подкрепа е изключително важна и може да бъде решаваща за класирането ни за финала и после за крайното класиране. Да се обединим и да подкрепим DARA и България!" На 14 май е вторият полуфинал. А DARA ще се качи първа на сцената и ще открие състезанието с песента “BANGARANGA”. Графа - "Гласувайте за България, гласувайте за DARA" Графа също се присъедини към този призив и се обърна към приятелите си в чужбина да гласуват за DARA. "DARA е прекрасна - много талантлива и музикална, с ярко сценично присъствие. Най-важното - тя е добър човек! Вълнувам се и й пожелавaм огромен успех на "Евровизия".



За него гласуването за DARA е гласуване за България. И Христо Стоичков запя "Bangaranga" Христо Стоичков и неговата внучка Миа също изразиха силна подкрепа за DARA. Двамата заедно записаха видео, в което споделиха желанието си познатите им да гласуват за DARA.

"Приятели, българи от целия свят, да подкрепим DARA, тя го заслужава" - сподели Камата. Той призова феновете си да покажат колко силен може да бъде българският глас. Лили Иванова пожела нещо изключително на DARA. Дaно се сбъдне! (СНИМКИ) Роклята и обувките на DARA имат специална история

Как да гласуваме за DARA?

Гласуването се отваря, след като бъдат изпълнени всички песни във втория полуфинал.

За DARA се гласува с 01 на номер, който е различен за всяка държава.

на номер, който е различен за всяка държава. Точните инструкции ще бъдат показани на екрана и по време на излъчването на "Евровизия".

