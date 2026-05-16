Подкрепата за DARA преди големия финал на „Евровизия“ 2026 става все по-силна, а сред известните лица, които публично застанаха зад българската певица, е и Владимир Карамазов.

Актьорът и телевизионен водещ публикува публикация в своя Facebook профил, в който признава, че първоначално е бил скептичен към заглавието на песента:

„В началото името на песента Бангаранга ми се стори доста зле. Но факт е, че сега побърквам хората около мен, защото нонстоп си пея тази песен“, пише Карамазов.

DARA преди големия финал на „Евровизия“: „Вече спечелих нещо много по-голямо“

Той обаче е категоричен, че истинското впечатление идва от сценичното представяне на DARA във Виена:

„Имаше нещо в тези 3-4 минути, което си беше на нивото на световната поп сцена.“

Снимка: Getty Images

Според него изпълнението е било „без компромиси и не по български“, а комбинацията от талант, танцьори, визия и постановка е надминала стандартите, които зрителите обикновено свързват с конкурса.

Пътят на DARA към „Евровизия“ съвсем не беше лек. Още след победата ѝ в националната селекция певицата призна в интервю за bTV, че се чувства „смазана и огорчена“ от част от негативните реакции в социалните мрежи. 

Снимка: Getty Images

Въпреки това Дарина Йотова, както е истинското име на изпълнителката, успя да превърне напрежението в мотивация. България се завърна на конкурса след тригодишна пауза, а представителката ни не само стигна до сцената във Виена, но и класира страната за големия финал. 

Особено силно впечатление направи цялостната концепция около песента „Bangaranga“, в която певицата вплита модерно звучене и визуални препратки към българските кукерски традиции. Още на тюркоазения килим във Виена DARA привлече вниманието с мистична визия, вдъхновена именно от кукерите. 

Снимка: Getty Images

„Bangaranga“ се превърна в едно от най-обсъжданите изпълнения
Изпълнението на DARA бързо се нареди сред най-коментираните в тазгодишното издание на конкурса. Международни фенове определят българското участие като „едно от най-силните от години“, а социалните мрежи буквално „избухнаха“ след класирането ѝ за финала. 

DARA разтърси „Евровизия“, а звездите у нас ликуват! Ники Кънчев избухна: Финал! И то категорично!

Подкрепата към певицата дойде и от редица популярни българи – сред тях Графа, Софи Маринова, Христо Стоичков, Илиана Раева, Мария Илиева и Лили Иванова

Галена, Мария Илиева, Илиана Раева и Стиляна Николова са с DARA – и призовават всички за подкрепа

Сега към тях се присъединява и Владимир Карамазов, който отправи специален призив към българите в чужбина да подкрепят DARA с гласовете си.

„Успех, Дара. Дано спечелиш! И не заради България, а заради теб и твоята кариера“, завърши той поста си.