Подкрепата за DARA преди големия финал на „Евровизия“ 2026 става все по-силна, а сред известните лица, които публично застанаха зад българската певица, е и Владимир Карамазов.
Актьорът и телевизионен водещ публикува публикация в своя Facebook профил, в който признава, че първоначално е бил скептичен към заглавието на песента:
„В началото името на песента Бангаранга ми се стори доста зле. Но факт е, че сега побърквам хората около мен, защото нонстоп си пея тази песен“, пише Карамазов.
Той обаче е категоричен, че истинското впечатление идва от сценичното представяне на DARA във Виена:
„Имаше нещо в тези 3-4 минути, което си беше на нивото на световната поп сцена.“
Според него изпълнението е било „без компромиси и не по български“, а комбинацията от талант, танцьори, визия и постановка е надминала стандартите, които зрителите обикновено свързват с конкурса.
Пътят на DARA към „Евровизия“ съвсем не беше лек. Още след победата ѝ в националната селекция певицата призна в интервю за bTV, че се чувства „смазана и огорчена“ от част от негативните реакции в социалните мрежи.
Въпреки това Дарина Йотова, както е истинското име на изпълнителката, успя да превърне напрежението в мотивация. България се завърна на конкурса след тригодишна пауза, а представителката ни не само стигна до сцената във Виена, но и класира страната за големия финал.
Особено силно впечатление направи цялостната концепция около песента „Bangaranga“, в която певицата вплита модерно звучене и визуални препратки към българските кукерски традиции. Още на тюркоазения килим във Виена DARA привлече вниманието с мистична визия, вдъхновена именно от кукерите.
„Bangaranga“ се превърна в едно от най-обсъжданите изпълнения
Изпълнението на DARA бързо се нареди сред най-коментираните в тазгодишното издание на конкурса. Международни фенове определят българското участие като „едно от най-силните от години“, а социалните мрежи буквално „избухнаха“ след класирането ѝ за финала.
Подкрепата към певицата дойде и от редица популярни българи – сред тях Графа, Софи Маринова, Христо Стоичков, Илиана Раева, Мария Илиева и Лили Иванова.
Сега към тях се присъединява и Владимир Карамазов, който отправи специален призив към българите в чужбина да подкрепят DARA с гласовете си.
„Успех, Дара. Дано спечелиш! И не заради България, а заради теб и твоята кариера“, завърши той поста си.