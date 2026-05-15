Докато българската звезда DARA привлича вниманието на феновете на „Евровизия“ 2026 г., още едно име предизвиква огромен интерес около конкурса – Виктория Сваровски. Руса, бляскава, винаги безупречно облечена и наследница на една от най-известните фамилии в света, тя се превърна в едно от най-коментираните лица на тазгодишния песенен конкурс.

32-годишната австрийка е водеща на голямото шоу във Виена заедно с актьора Майкъл Островски, а появите ѝ на сцената вече се обсъждат активно в социалните мрежи и форумите.

Виктория Сваровски обаче далеч не е просто „момичето с кристалната фамилия“. Тя от години изгражда собствена кариера като певица, телевизионна водеща, модел и предприемач. Още на 16 години подписва договор със Sony Music, а по-късно работи в Лос Анджелис с носителката на „Грами“ Даян Уорън. Именно тя изпълнява песента “There’s a Place for Us” за филма The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader.

Сваровски е дъщеря на Александра и Пол Сваровски. Майка ѝ работи като журналист, а баща ѝ управлява семейната компания.

Интересното е, че самата Виктория признава, че някога е мечтала да участва в Евровизия като изпълнител. Днес, години по-късно, тя сбъдва тази мечта като лице на конкурса.

Вторият полуфинал на „Евровизия“ 2026 отново я постави в центъра на вниманието. Заедно с Майкъл Островски тя откри шоуто с ироничния музикален номер „Wasted Boat“ – закачлива интерпретация на победната песен на JJ от миналата година. На сцената двамата дори „разбиха“ емблематичната лодка от предишното издание на конкурса, а зрителите определиха момента като един от най-забавните тази година.

Освен с чувство за хумор, Виктория впечатли и с модните си трансформации. По време на шоуто тя смени три различни визии – от бляскава рокля на дизайнерката Albina Dyla до сценичен костюм, тип боди, от Katia Convents. Един от най-коментираните моменти бе бързата ѝ смяна на тоалета зад кулисите за по-малко от 30 секунди.

След това Сваровски се включи и в изпълнението на песента „Excited“, където не само водеше шоуто, но и пееше и танцуваше заедно с голям танцов състав.

Зад целия блясък обаче стои и сериозно натоварване. В момента Виктория съчетава репетициите за Евровизия във Виена, живите предавания на германското „Let’s Dance“ в Кьолн и развитието на собствената си модна и бюти линия ORIMEI.

Самата тя определя Eurovision като „сбъдната мечта“ и „един от най-важните моменти в кариерата си“. В интервю за международни медии Виктория признава, че конкурсът е много повече от музика, защото „събира хора, култури и емоции по уникален начин“.

Любопитното е, че около избора ѝ за водеща не липсват и противоречиви реакции. Част от „Евровизия“ феновете я определят като „перфектното лице на Австрия“, докато други я обвиняват, че популярността ѝ идва основно от фамилията Swarovski. Въпреки това дори критиците признават, че тя има телевизионен опит и силно сценично присъствие.

А тази година тя безспорно е една от жените, които не останаха незабелязани на сцената на Евровизия.

Какво още не знаете за нея?

В личния си живот Виктория Сваровски често попада под светлината на прожекторите. През 2017 г. тя се омъжва за австрийския бизнесмен Вернер Мюрц на пищна церемония в Италия, която тогава медиите определиха като „сватбата на годината“. Двамата се разделят през 2023 г., а малко след това тя започва връзка с австрийския милиардер и наследник на Red Bull Марк Матешиц.

Днес двамата са една от най-обсъжданите светски двойки в Австрия, макар че пазят отношенията си далеч от публичен шум и рядко се появяват заедно. В свои интервюта Сваровски е споделяла, че мечтае да стане майка.