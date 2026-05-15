България отново има своя голям повод за гордост! DARA официално се класира за големия финал на песенния конкурс „Евровизия“ 2026, след като разтърси сцената във Виена с експлозивното си изпълнение на „Bangaranga“. След месеци на напрежение, критики, очаквания и огромна емоционална тежест, българската звезда успя – и сега цяла България празнува с нея!

Заедно с България място на финала намериха още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. Но за българските зрители най-важното име тази вечер беше едно – DARA.

Името на Бъгария бе обявено първо в съобщаването на десетте държави финалистки от водещите днес.

Във втората вечер участваха 15 държави, извън тези, които автоматично отиват на финала. 5 отпаднаха от надпреварата.

Още преди полуфинала букмейкърите даваха 77% шанс България да стигне до финала, а сценичното присъствие на DARA буквално оправда всички очаквания.

Певицата не просто изпя песента си – тя разказа история. История за България, за силата на корените и за модерния прочит на фолклора. Още на тюркоазения килим във Виена DARA прикова вниманието с мистичната си визия, вдъхновена от кукерските традиции.

Тя се превърна в една от най-коментираните участнички на конкурса, а международните фенове веднага започнаха да говорят за „българската магия“ на сцената.

И ако днес всички аплодират успеха ѝ, то пътят дотук съвсем не беше лек.

След победата в българската селекция DARA призна, че е била „смазана и огорчена“ от част от негативните реакции. В интервю за bTV тя дори откровено сподели: „Чудя се дали си струва цялото усилие“.

Но вместо да се откаже, тя направи точно обратното – превърна болката в мотивация.

„Bangaranga“ не е просто песен. Това е проект, който DARA е пазила години наред за точния момент. Парчето комбинира модерно поп звучене с етно елементи и енергия, която се усеща още от първите секунди.

Подкрепата към нея в последните дни стана огромна. Графа, Софи Маринова, Христо Стоичков, Мария Илиева, Илиана Раева, Лили Иванова и десетки популярни лица призоваха България да застане зад DARA.

И тази подкрепа очевидно даде резултат.

Социалните мрежи буквално избухнаха секунди след обявяването на финалистите. Фенове определят представянето на DARA като „най-силното българско участие от години“, а мнозина вече вярват, че България може да се бори дори за челните места на големия финал.

Тази вечер DARA доказа, че българските артисти могат да бъдат световна класа. А тя напълно я заслужава.

Когато талантът срещне смелостта, резултатът е нещо, което кара цяла държава да настръхне пред телевизора.

Финалът е в събота – 16 май, отново от 22 ч., като също ще бъде предаван по БНТ. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50 на 50 между журито и зрителите, които участват в гласуването.