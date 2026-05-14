Остават броени часове до българското участие на “Евровизия” 2026 г. Именно тази вечер DARA ще се изяви на престижната сцена, откривайки втория полуфинал - с песента „Bangaranga“.

Първата ѝ позиция носи едновременно огромна отговорност, но и шанс да за силно първо впечатление пред огромната аудитория.

Тръпнем в очакване на представянето на DARA довечера, а дотогава нека си припомим интервю, което музикалната звезда даде ексклузивно пред Ladyzone.bg през 2019 г. малко след излизането на мегахита й "Darbie"!

"Darbie" е алтернативата на Барби", споделя DARA, която се вихри в екстремни преследвания и бойни хореографии във видеото към новия й сингъл, като певицата изпълнява всички опасни каскади без дубльор.

"Вече съм се возила в количка, така че беше време да се возя върху капака на кола", заявява DARA.

Без обезопасителни въжета, разбира се, за да станат нещата максимално екстремни. Защо не?

"Darbie" се превърна се в незабавен хит. Дори докато пътувах в таксито за интервюто с нея, парчето звучеше по някакво радио. Не съм свикнал да вярвам в случайности, а да виждам успеха - над 1 млн. гледания в YouTube за новата продукция на 20-годишната поп звезда.

"Израснах на Ивана, Азис, AC/DC, Manowar и Metallica. В момента слушам много трап. И джаз, докато готвя", казва DARA в специалното интервю, което даде за LadyZone.

По музиката на "Darbie" певицата работи с румънския продуцент Monoir, а текстът на българската версия пише заедно с хип-хоп дуото Pavell & Venci Venc’.

Какво още? Време е да научим детайлите директно от певицата - гледайте по-горе видеото с DARA (и клипа на "Darbie" по-долу, ако сте го пропуснали досега).