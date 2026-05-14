Тони Димитрова отправи послание към DARA, което коренно се различава от всички останали на известните български личности. Не всички харесват DARA. А постът на изпълнителката на "Ах, морето!" е именно за тях.

Припомняме, че на 14.05 е вторият полуфинал на Евровизия и го открива именно DARA. Тя ще се качи първа на сцената, което предизвика силно вълнение у нейните фенове. Много високи вибрации и подкрепа от известните лица в България - това не спира да получава на този етап изпълнителката на "Bangaranga“. С послания се включиха Лили Иванова, Васил Василев-Зуека, Христо Стоичков, Софи маринова, Графа и др. Но не всички мислят така! Точно по този повод певицата Тони Димитрова сподели своето специфично обръщение към тях.

Във Виена постлаха тюркоазен килим, и ти мина по него! А преди това тук, у нас щедро ти постлаха и обиди, и лъжи, и словесни камъни! Беше сама! Сега гледам оживлението около теб, но си спомням оглушителното мълчание на много хора тогава! Но пък ти излезе по-силна! Бъди такава.

В над 600 коментара под поста на певицата се обсъждаха теми като умишлено ли се публикуват негативни коментари, нагласени ли са конкурсите и дали интернет е касичка за стотинки. А мненията варираха от крайно положителни до откровени нападки.

"Когато си публична личност и представяш България, би трябвало да имаш малко по-високо интелектуално ниво и по-правилен изказ, това е мое мнение, и като човек, на когото навсякъде ми я натрапват, имам право да го изкажа! И между другото, и песента е дразнеща!"

"Това е нашето момиче и си я обичаме много. Помня първите и изяви, тогава и сега тя е стихия, стъпи ли на сцената е неудържима , хиляди ветрове на едно място ,тогава по детски наперена, сега млада ,дива,екзотично красива ,сексапилна ,дръзка и смела."

Тони Димитрова допълни, че ще гледа DARA с обич, надежда и вяра. Певицата й успех. Любопитен факт е, че двете са от Бургас и от Варна - двете морски столици, между които често има негласна война, коя е по-красива. Но когато има една по-висока ценност и по-важна кауза, всички различия отпадат. Нали?

Поп сензацията DARA за пети пореден път ще бъде и част от треньорския състав на „Гласът на България“ по bTV. Музикалния формат се утвърждава като едно от най-разпознаваемите и успешни лица на шоуто. Новият сезон обещава още повече емоции, силни гласове и вдъхновяващи истории, като DARA отново ще бъде сред водещите фигури, които ще превърнат талантите в бъдещи звезди. Все още има време всички, които мечтаят да стъпят на сцената на шоуто, да се запишат за кастинг на btv.bg и да се преборят за възможността да бъдат част от отбора на DARA.

