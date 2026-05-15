Участието на DARA на на „Евровизия“ предизвика огромно вълнение сред българските фенове. И неслучайно – тя успя да се класира за големия финал, след като разтърси сцената във Виена с експлозивната „Bangaranga“.

С перфектното изпълнение на песента си, певицата успя да привлече вниманието не само у нас, но и сред международната публика, която я определя като една от най-енергичните и запомнящи се участнички тази година.

Огромна е подкрепата към DARA и в социалните мрежи - хиляди фенове следят всяка нейна изява и ѝ пожелават успех на финала в събота – 16 май. За много българи нейното участие е повод за гордост и символ на силното завръщане на България в конкурса след пауза от няколко години.

А ето как част от известните личности у нас изразиха радостта си от успеха на DARA.

Нина Николина

„Гордея се, че бях част от избора на DARA за Eurovision Song Contest 2026“, написа певицата, споделяйки по този начин, че е била част от комисията, избрала песента „Bangaranga“.

И добавя: „Понякога най-коментираните решения се оказват най-смелите. А музиката винаги намира своята публика.“

Ники Кънчев

Водещият на „Стани богат“ също не остана безстрастен. Дори точно обратното – дотолкова силно бе завладян от успеха на DARA, че избухна с краткото, но емоционално и красноречиво посалние: „Финал! И то категорично!“

Илиана Раева

От самото начало на конкурса, председателката на Българската федерация по художествена гимнастика, изразяваше силна подкрепа към нашата представителка.

Преди два дни Илиана Раева сподели кратко видео в Instagram профила си, призовавайки българите в чужбина да гласуват за DARA. А минути след снощния ѝ успех, тя написа: "Браво, Дара! Смело напред, талантлива Разкошотия! Обичам те! Респект към всички българи, които гласувахте тази вечер!“

И едно изключително симпатично видео от малките гимнастички от Спортен клуб по художествена гимнастика "Артистика". Цяла България вече танцува „Bangaranga“!

Самата DARA, очаквано, бе силно развълнувана след представянето си - и класирането на България на полуфинала на Евровизия 2026!

Певицата излезе пред феновете минути след участието си и с отворено сърце им благодари за подкрепата и любовта. „Почувствах обичта ви, докато бях на сцената и определено искам да го изпитам още веднъж - с вас“, каза емоционално тя. След което се отправи към напълно заслужена почивка.

DARA отново ще бъде част от журито на "България търси талант". А финалът на "Евровизия" е на 16 май от 22 часа по БНТ.