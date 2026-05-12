Любимото предаване на хиляди зрители - "Стани богат", което изпитва ума, концентрацията и знанията на участниците, днес има рожден ден и навършва 25 години! Вихрушка от емоции, истории, различни хора с различни съдби, обединени от едно - жаждата за нови знания и обогатяване на съзнанието.
През годините, "Стани богат" претърпя много промени, но никога не напусна сърцата на публиката. Ето какво сподели водещият на "Стани Богат" - Ники Кънчев по повод рождения ден на предаването.
Да си спомним за "седмицата на любовта" в предаването "Стани богат"
А ако се върнем назад към първата седмица, която постави новия сезон на "Стани богат", ще си припомним много любов и вълнуващи истории, тъй като тя бе "седмицата на любовта", а двойките, които участваха създадоха едни от най-трогателните моменти, които няма как да забравим. Припомняме ви една от интересните любовни истории - тази на Желязко и Лилия Русеви, които успяха да съхранят обичта си - до Малта и обратно.
„Запознахме се преди 15 години. Работихме заедно в една финансова институция – там се срещнахме за първи път. Както при повечето хора се случва, и нашата любов започна на работното място“, разказва Лилия Русева.
Желязко и Лилия започват да участват в общи дейности, като любимите им са народните танци. Именно там, сред танцовите стъпки, двамата се преоткриват и сближават. Създават едно стабилно приятелство, което след време прераства в любов. Лилия споделя, че не вярва в любовта от пръв поглед, а по-скоро в нейното изграждане и развитие с времето. Желязко пък признава, че я е забелязал като жена още в първия момент, но и на него също му е било нужно повече време, за да се събуди истинският пламък. Двамата вярват, че когато са заедно, в трудностите могат да се справят с всичко. В "Стани богат" Желязко отговаря на трудните въпроси, а Лилия го подкрепя от мястото си в публиката. Той признава, че нейното присъствие в предаването го е направило много по-спокоен и сигурен.
