Любимото предаване на хиляди зрители - "Стани богат", което изпитва ума, концентрацията и знанията на участниците, днес има рожден ден и навършва 25 години! Вихрушка от емоции, истории, различни хора с различни съдби, обединени от едно - жаждата за нови знания и обогатяване на съзнанието.

През годините, "Стани богат" претърпя много промени, но никога не напусна сърцата на публиката. Ето какво сподели водещият на "Стани Богат" - Ники Кънчев по повод рождения ден на предаването.

"Четвърт век телевизионен живот е сигурен знак, че това предаване издържа проверките на времето, на критиците и прочие и стана любимо на народа.

Стартирахме в събота 12 май 2001 година в ефира на Нова телевизия. На фона на предишните куиз предавания, които раздаваха като награди книги, тези 100 000 лева изглеждаха фантастично. И постенно предаването се превърна в социален, социологически и дори културен феномен.

„Стани богат“ стана много повече от игра — стана емоция, мечта и знание.

Предаването направи своеобразен Голям шлем. Беше в ефира на трите най-големи родни телевизии, за да намери своя уютен дом от няколко години насам в бТВ", сподели откровено Ники Кънчев в своята Фейсбук страница.

Той изказа огромна благодарност към всички замесени от телевизиите - от продуцентите до публиката и участниците! Кънчев обещава, че тепърва ни очакват много изненади, страхотни участници и силни емоции в предаването.

"Очакват ни много изненади, яки участници и един „Стани богат“, който ще бъде едновременно познат… и съвсем нов", пише още водещият.

Да си спомним за "седмицата на любовта" в предаването "Стани богат"

А ако се върнем назад към първата седмица, която постави новия сезон на "Стани богат", ще си припомним много любов и вълнуващи истории, тъй като тя бе "седмицата на любовта", а двойките, които участваха създадоха едни от най-трогателните моменти, които няма как да забравим. Припомняме ви една от интересните любовни истории - тази на Желязко и Лилия Русеви, които успяха да съхранят обичта си - до Малта и обратно.

„Запознахме се преди 15 години. Работихме заедно в една финансова институция – там се срещнахме за първи път. Както при повечето хора се случва, и нашата любов започна на работното място“, разказва Лилия Русева.

Желязко и Лилия започват да участват в общи дейности, като любимите им са народните танци. Именно там, сред танцовите стъпки, двамата се преоткриват и сближават. Създават едно стабилно приятелство, което след време прераства в любов. Лилия споделя, че не вярва в любовта от пръв поглед, а по-скоро в нейното изграждане и развитие с времето. Желязко пък признава, че я е забелязал като жена още в първия момент, но и на него също му е било нужно повече време, за да се събуди истинският пламък. Двамата вярват, че когато са заедно, в трудностите могат да се справят с всичко. В "Стани богат" Желязко отговаря на трудните въпроси, а Лилия го подкрепя от мястото си в публиката. Той признава, че нейното присъствие в предаването го е направило много по-спокоен и сигурен.

