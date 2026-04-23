В краят на месец април с особено силно и лично послание идва третата специална седмица в „Стани богат“. От 27 април ефирът на bTV и любимата на зрителите телевизионна игра ще бъде посветен на хората, които са направили може би най-смелия избор – да се върнат в родината.

Петте тематични епизода ще преминат под мотото „Избрах България“. На стола на богатството ще седнат българи, чиито пътища са ги отвели далеч – към близки и далечни страни, към динамиката на големите градове, международни кариери и нови възможности. И въпреки това, след години в чужбина, те сами избират да се върнат. Не по необходимост, а по вътрешно убеждение. Това са хора, които са „опитали от света“ и са се върнали не разочаровани, а осъзнати. Хора, които доказват, че завръщането не е крачка назад, а избор със смисъл.

Водещият Ники Кънчев ще посрещне участници, които носят със себе си знания и истории „от близо и далеч“, но с ясен завършек – живот в България. Сред тях е физиотерапевт, прекарал 13 години в Катар – професионалист, достигнал върхове, но избрал да се върне там, където корените тежат повече от успеха. Зрителите ще се запознаят с 25-годишен автор на пътеписи, посетил вече 56 държави – гражданин на света, който след години работа и живот в чужбина, избира да се установи именно в България и да развива проектите си оттук.

На „горещия стол“ ще седне и предприемач, живял в различни държави и говорещ седем езика, както и дама, прекарала десет години в Берлин, която ще влезе в студиото в народна носия – естествен израз на избора ѝ да се върне у дома. Зрителите ще се срещнат и с млад преподавател – едва на 22 години, със златен медал от Техническия университет София и двойна диплома от Германия и България, който вече обучава бъдещи инженери тук.

„Сърцето никога не лъже, а по-силен магнит за душата от България няма!“ – с тези думи водещият ще даде начало на специалната седмица и ще посрещне участниците, готови не само да отговарят на въпросите, но и да разкажат своите лични истории.

„Стани богат“ е не само игра на знания, но и пример за грижа към природата. Предаването се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.

