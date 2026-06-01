Художествената гимнастика е един от най-красивите спортове в света. Зад грациозните движения и впечатляващите съчетания обаче стои реалност, която рядко достига до публиката – години на тежък труд, безкомпромисна дисциплина и сложни взаимоотношения между треньор и състезател.

Всъщност, в малко спортове връзката между треньора и състезателя е толкова силна и същевременно толкова динамична, колкото е в художествената гимнастика – тук треньорът е наставник, психолог, мотиватор. Защото зад всяка шампионка стои не само нейният талант, но и един човек, който е изисквал от нея повече, отколкото тя самата е вярвала, че може да даде.

Връзка, изградила шампион

Пример за изключително успешен треньор и велик състезател е връзката между Нешка Робева и Мария Петрова.

"Малко е нисичка, но е талантлива. Нека да работи" - това са думите, които отварят пътя на гимнастичката към големия спорт! Изрича ги именно великата Нешка, която се захваща с нея по настояване на баща ѝ, треньор по спортна гимнастика, когато момичето е само на 12.

И „чудото“ се случва - под ръководството на Робева, Мария става световна шампионка три поредни години - 1993, 1994 и 1995 г. Нещо, което е уникално постижение в художествената гимнастика. Тя е и една от петте трикратни световни шампионки в цялата история на този спорт – редом с другата голяма Мария в художествената гимнастика: Мария Гигова.

Както при много от гимнастичките на Нешка Робева, отношенията им са изградени върху дисциплина и високи изисквания. Треньорката е известна с строгите си методи на работа, които обаче са носили огромни успехи.

Въпреки всички трудности, днес Нешка Робева и Мария Петрова остават с топли чувства една към друга. През годините и двете са говорили с уважение една за друга. Дори нещо повече - гимнастичката нееднократно е подчертавала, че именно треньорката ѝ е възпитала у нея чувство за естетика, красота и артистичност.

Една топла прегръдка за 80-годишен юбилей

Преди броени дни – на 26 май, Нешка Робева отбеляза своя 80-годишен юбилей. Успехът никога не идва даром!“ Тези думи напълно описват живота на великата треньорка – жена, превърнала се в символ на българската художествена гимнастика. В историята на българския спорт като цяло има много известни имена, но малко от тях са успели да издигнат България толкова високо пред света.

По случай годишнината на своята треньорка, Мария Петрова сподели кадър в социалните мрежи – тя позира заедно с Нешка, прегърнати и щастливо усмихнати. Бившата гимнастичка оставя снимката без коментар. Но той не е и нужен – жестовете и израженията говорят повече от всякакви думи.

Нешка Робева е определяла Мария Петрова като една от най-добрите български гимнастичка по резултати и постижения. "Тя е сред най-ярките личности в този спорт. Беше най-голямата. Меря по резултатите". Това звучи като абсолютно признание, изречено от „архитекта“ на този успех.

От своя страна Мария Петрова продължава да говори с признателност за приноса на Робева към нейното развитие и към българската школа по художествена гимнастика като цяло.