Една от най-големите звезди на българската художествена гимнастика – Мария Петрова, отвори сърцето си в ефира на „Търси се“ през декември 2022 г. и разказа за най-важните битки в живота си – любовта, семейството и загубата. Част от разговора бе връзка с Борислав Михайлов – мъжът, когото тя нарича своя най-голям партньор и опора. Днес семейството на легендарния футболист сподели тъжната новина, че той е починал след прекаран инсулт.

Любов, която не се променя

Повече от две десетилетия заедно – историята на Мария Петрова и Борислав Михайлов започва, когато той е вратар на националния отбор. Днес, години по-късно, тя е категорична, че същността на чувството между тях остава непроменена.

По думите ѝ, любовта не е нещо, което се трансформира във времето, а или съществува, или не. Когато двама души се изберат, те преминават заедно през всичко. Тя признава, че именно тази споделеност е в основата на връзката им. Двамата са различни като характери, но се допълват – понякога той я „приземява“, друг път тя е тази, която балансира него.

Мария Петрова открито говори и за влиянието, което Боби Михайлов е имал върху нея като личност. Тя споделя, че именно той ѝ е помогнал да разшири мирогледа си и да гледа на живота от по-висока перспектива. Научил я е да не се вглежда в дребните проблеми и да приема хората такива, каквито са – „шарени“. Това, по думите ѝ, е един от най-ценните уроци, които е получила в живота си.

Спорове с усмивка

Въпреки хармонията, в отношенията им не липсват и емоционални моменти. Петрова разказва в интервюто, че двамата често влизат в разгорещени спорове – например за спортове и това кой е „по-велик“. Тези конфликти обаче не са от онези разрушителни и болезнени караници. Напротив – тя ги описва като начин да се стигне до истината, а не като борба за надмощие. Дори дъщеря им ги възприема като „забавни спорове“, които напомнят на младежка, почти тийнейджърска любов, както тя самата определя брака им.

Дъщеря им Елинор, която живее в чужбина, описва родителите си като двойка, която се забавлява с „разногласията“ си. Според нея те правят компромиси един за друг и са изградили стабилна връзка, основана на уважение и разбирателство.

Освен за собственото си дете, трикратната световна шампионка по художествена гимнастика говори и за отношенията си с децата на съпруга си от предишна връзка. Тя ги среща, когато са още малки, и поема активна роля в тяхното израстване. Подходът ѝ е воден от убеждението, че децата не носят вина за решенията на родителите си. Затова целта ѝ е била да им даде любов и подкрепа, за да израснат като уверени личности.

Любовта като опора в трудните моменти

Майката на Мария Петрова също подчертава значението на връзката ѝ с Борислав Михайлов. По думите ѝ именно той е човекът, който ѝ подава ръка в ключов момент след края на спортната ѝ кариера и ѝ помага да поеме в правилната посока.

Тя описва отношенията им като „силна и здрава връзка“, в която двамата гледат в една посока и си помагат както в личен, така и в професионален план.

