Скръбна вест! Легендарният български вратар Боби Михайлов напусна този свят на 63-годишна възраст. Причината за смъртта му е тежък инсулт, съобщава bTV Спорт. Той имаше сериозни здравословни проблеми след прекаран инсулт, като от края на ноември беше болница. Състоянието му беше критично в последните седмици, той беше в кома, като така и не успя да се възстанови, въпреки усилията на лекарите.

През 2011 г. в масова анкета е обявен за вратар на идеалния национален отбор на България за всички времена. Дългогодишен състезател на Левски (София) и втори по брой на участията в Българския национален отбор по футбол, на който е капитан рекордните 60 мача и полуфиналист от Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г. Най-продължителният президент на Българския футболен съюз – цели 16 години от 2005 до 2019 г. и от 2021 до 2023 г.

ВРАТАРСКА ДИНАСТИЯ

Борислав Михайлов е роден на 12 февруари 1963 г. в София. Той произхожда от вратарска „династия“, като баща му Бисер Михайлов също е бил футболна легенда - вратар на ПФК "Левски" София. Синът на Боби Михайлов - Николай, също е професионален вратар, като по този начин продължава семейната вратарска династия.

СЪПРУГИ

Борислав е имал две съпруги през живота си, като първата е Петя Костова. С нея имат две деца, дъщеря и син - Бисера Михайлова и Николай Михайлов.

Първата му съпруга Петя Костова напуска България и заминава за САЩ, като това предизвиква сериозни семейни драми, тъй като децата остават без майка. Според публикации в българските медии отношенията между нея и децата били обтегнати дълго време, преди да се подобрят на много по-късен етап.

През 1998 г. Борислав се жени повторно – този път за трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова. С нея двамата стават родители на дъщеря - Елинор Михайлова.

ДЕЦА

Николай Михайлов (син от брака с Петя Костова) - професионален вратар, роден 28 юни 1988 г., който е известен в публичното пространство като Ники Михайлов.

Бисера Михайлова (дъщеря от брака Петя Костова) - дъщеря от първия брак; омъжена е за бившия защитник Живко Миланов, като често в медийните публикации е посочвана като „голямата дъщеря“ на Боби Михайлов.

Елинор Михайлова (дъщеря от брака с Мария Петрова) - в няколко биографии се споменава, че родена през 1999 г.

ВНУЦИ

В края на 2008 г. според информация в Уикипедия се ражда първият внук на Борислав Михайлов.

През 10 март 2024 г. съпругата на неговия син Николай Михайлов - Николета Лозанова, ражда дъщеричка, която кръщават Борислава Михайлова, като името й е в чест на дядото.

В медийни публикации за раждането е записано, че бебето е тежи около 3 кг и е било с ръст 51 см при раждането. Според информация в българските медии Борислав Михайлов е описван като „грижовен дядо“, като лични снимки и публикации сочат, че той е участвал и присъствал в първите дни от раждането на внучката си.