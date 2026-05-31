От 1 юни в ефира на „Преди обед“ по bTV стартира „Time Out“ – нова рубрика с водещ Борислав Орлинов, посветена на човешките истории зад големия спорт – отвъд медалите, победите и статистиката.

„Time Out“ ще среща зрителите не просто с големи спортисти, а с хората зад успехите, трудните периоди и моментите, които често остават извън прожекторите. Защото зад всяка титла често стои самота, зад всяка загуба – ново начало, а зад силните характери – битки, които остават невидими за публиката.

Водещият на рубриката – Борислав Орлинов, е спортен журналист, който повече от 10 години разказва истории от света на спорта. Той е носител на международно отличие за най-добър млад спортен телевизионен репортер. Бивш футболист и треньор по кондиционна подготовка, той вярва, че най-важното в спорта не е как побеждаваш, а какво правиш, когато животът те постави в ъгъла.

Именно оттам идва и името „Time Out“ – онзи момент, в който всичко спира за секунди. Когато трябва да си поемеш въздух, да се изправиш пред себе си и да решиш дали се отказваш или започваш отначало.

Първият гост в рубриката ще бъде плувецът Йосиф Миладинов. След олимпийския финал, големите очаквания и внезапното му оттегляне от спорта и публичното пространство, той ще даде едно от най-личните си интервюта досега. Йосиф ще разкаже за натиска, за трудния период, през който е преминал, за мълчанието, падението и решението отново да се върне в големия спорт.

„Time Out“ ще се излъчва всеки понеделник в „Преди обед“ по bTV, в търсене на историите, които понякога започват точно в момента, в който всичко изглежда изгубено.