44-годишната Серина Уилямс казва, че е взела правилното решение да замрази яйцеклетките си, когато е била на 20 години. В разговор с Мишел Обама по време на запис на живо на подкаста "IMO" на 13 май, тенис звездата говори за своя път към репродуктивността.

„Казвам на всички мои приятелки на възраст да замразят яйцеклетките си. Защото просто чувствам, че това е най-доброто нещо, което можеш да направиш като жена“, каза Уилямс.

Спортистката каза, че това ѝ е позволило да продължи да се фокусира върху кариерата си, без да бъде принуждавана да създаде семейство.

„Все още играех професионален тенис и чувствах, че не съм готова да спра, исках да продължа, но просто не беше време“, каза Уилямс. „И тогава изведнъж целият този натиск падна от раменете ми. Сякаш цялата тази тежест просто падна от раменете ми, щом направих това.“

Снимка: Getty Images

Оттогава Уилямс каза, че казва „на всички да го направят“.

С напредъка на технологиите, Уилямс каза, че се е почувствала облекчена, знаейки, че има възможности за избор. Тя добави, че споделянето на собствения ѝ опит и воденето на по-открити разговори за репродуктивността биха могли да помогнат на жените да разберат по-добре наличните им възможности.

„Дори и да се омъжиш по-късно, пак можеш да използваш тези яйца със съпруга си“, каза тя. „Просто имаш толкова много повече възможности и опции и така, не знам, аз бях наистина щастлива, че го направих.“

Уилямс и съоснователят на Reddit Алексис Оханян посрещнаха първата си дъщеря, Олимпия, през септември 2017 г., когато тенис звездата беше на 35 години. Двойката се омъжи по-късно същата година и посрещна втората си дъщеря, Адира, през 2023 г.

Снимка: Getty Images

Тенисистката каза, че няма конкретна философия за родителство, към която се придържа, но има ясни идеи за това как иска да отгледа дъщерите си. Основният ѝ подход е да бъде винаги нащрек за децата си и да се стреми да бъде най-добрата майка, която може да бъде.

Уилямс не е единствената знаменитост, която е говорила открито за замразяването на яйцеклетки. През ноември 2022 г. Дженифър Анистън каза:

„Щях да дам всичко, ако някой ми беше казал: „Замрази си яйцеклетките. Направи си услуга.“ Просто не го мислиш. И така, ето ме днес. Корабът отплава.“

През март 2023 г. Приянка Чопра каза, че е почувствала спойствие, след като е замразила яйцеклетките си в началото на 30-те си години.

„Исках да стигна до определено място в кариерата си. Освен това не бях срещнала човека, с когото исках да имам деца, или пък не го бях видяла. Това е тревожно“, каза тя.