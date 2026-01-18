Бившата първа дама на САЩ - Мишел Обама, отпразнува своя 62-ри рожден ден, а съпругът й Барак Обама не пропусна възможността да покаже на света, че тя все още е центърът на неговата вселена.

Едно послание, което казва всичко

„Честит рожден ден на моята любов, моя партньор и най-добрия ми приятел“, пише Барак Обама в профила си в Instagram.

Публикацията е придружена от кадър на двамата, на който усмивката на Мишел сияе, а той я прегръща нежно. Снимката веднага събра хиляди харесвания и стотици коментари.

Снимка: Getty Images

Барак Обама и Мишел през 2005 г. в Лос Анджелис, Калифорния.

Силата да бъдеш себе си

Мишел, която празнува рождения си ден само броени дни след като бе забелязана да се наслаждава на ски ваканция в Аспен, винаги е била символ на сила и увереност. Тя често споделя, че тайната на дългогодишната й връзка е в способността двамата с Обама да се подкрепят като равностойни партньори и да проявяват чувство за хумор дори в най-тежките моменти.

Снимка: Getty Images

Мишел Обама през 2010 г. във Вашингтон.

Празник в тесен кръг

Макар и двамата да са свикнали с грандиозни събития, рожденият ден на Мишел преминава по-скоро в интимна обстановка, далеч от политическата суета. Това е и периодът, в който двамата се наслаждават на това, че са родители на вече пораснали деца.

Тяхната история продължава да бъде доказателство, че голямата любов може да оцелее след два мандата в Белия дом и да изглежда все така истинска, както в деня на сватбата им през 1992 година.

Историята на една легендарна любов

Барак и Мишел Обама са заедно още от 1989 г., когато се запознават като колеги в адвокатска кантора в Чикаго. Към днешна дата тяхната връзка е на близо 37 години, като 33 от тях са прекарани в официален брак, сключен на 3 октомври 1992 г. Двамата са горди родители на две дъщери – Малия, родена през 1998 г., и Саша, родена през 2001 г.

Любопитен факт е, че в началото Мишел упорито отказвала да излезе на среща с бъдещия президент, но след като му дава шанс, тя се превръща в неговата най-голяма опора и незаменим партньор както в личния живот, така и по време на историческото му управление в Белия дом.

Снимка: Getty Images

Мишел Обама през 2025 г.

Как се е променила Мишел Обама вижте в галерията по-горе.

