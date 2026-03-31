Борислав Михайлов - един от най-изявените български футболисти и дългогодишен президент на Българския футболен съюз, е починал на 63‑годишна възраст след усложнения след тежък инсулт. Новината беше потвърдена сутринта на 31 март и предизвика вълна от емоционални реакции в цялата страна, както от спортисти и публични личности, така и от обикновени фенове, които свързват името му с едни от най‑светлите мигове в историята на българския футбол. 

Завинаги невероятен и фантастичен: Сбогом, Капитане!

Постижения и наследство в спорта

Боби Михайлов остави незабравима следа в българския футбол - първо като вратар, а по‑късно и като административен лидер.

През годините си той стана символ на сигурност и лидерство, пазейки пространството между двете футболни греди. За Левски София Михайлов спечели множество шампионски титли и купи на България, а в националния отбор беше капитан на тима, който постигна историческото четвърто място на Световното първенство през 1994 г. в САЩ - един от най‑светлите мигове в българския спорт, свързан завинаги с името му. След края на активната си кариера, той зае ръководни постове, включително като президент на Българския футболен съюз в продължение на общо 16 години - рекордно дълъг мандат в историята на организацията.

Съпругата на Боби Михайлов - Мария Петрова изрази дълбоката си скръб от случилото се в социалните мрежи.

„Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек! Благодаря, ти Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал. Ти беше моя мир. Отиде си една вселена.“

Снимка: Facebook

Известни, които също скърбят за Боби Михайлов

Николета Лозанова, половинка на сина му - Ники Михайлов:

Бизнесдамата и инфлуенсър сподели трогателно послание за Боби Михайлов, на който е кръстена дъщеря ѝ, в своите Instagram Stories:

„Искам да те запомня завинаги така - усмихнат. Борислава носи твоето име... и носи твоята светлина. И всеки път, когато я погледна, виждам теб. Ти оставаш с нас. Завинаги.“

Снимка: https://www.instagram.com

Весела Лечева, председател на БОК:

„Михайлов беше един от най-добрите вратари в историята на българския футбол, а милиони сънародници свързват кариерата му с онова паметно американско лято - Мондиал 1994 в САЩ. Борислав Михайлов управлява БФС най-дълго в историята - 16 години. Той е носител на Орден „Стара планина“ I степен и почетен гражданин на София. Днес не искам да слагам черно-бяла снимка, защото Боби беше цветен в живота си. Съболезнования на семейството и близките. Днес българският футбол и спорт скърбят.“

Ники Кънчев, водещ на "Стани богат" по bTV:

„Сбогом на Боби Михайлов, който днес сутринта е починал! Донесе ни много радост с националния отбор и в Щатите и после! Спаси ни много пъти! Беше достоен съперник с “Левски”! За останалото историята ще си каже думата! Поклон!“

Христо Стоичков, футболист

„Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствайте ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!“

Евгени Минчев, PR експерт

„Боби Михайлов. Една легенда си отиде. Да почива в мир. Съболезнования на близките.“

Снимка: Facebook

Поклон пред паметта на Борислав Михайлов!