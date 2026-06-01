Тази есен и българската публика ще получи концерт, който хип-хоп феновете по цял свят чакат с нетърпение! На 9 октомври 2026 г., по покана на Fest Team, A$AP Rocky идва за първи път в София за едно шоу в зала Арена “8888”, като част от световното турне „Don’t Be Dumb“, обхващащо над 40 държави в Щатите и Европа.

Роден като Rakim Mayers, американският рапър, продуцент, актьор и модна икона, е един от най-стриймваните артисти на планетата с над 25 милиарда слушания и идването му у нас съвпада с пиков момент в кариерата му: завръщането с дългоочаквания четвърти албум „Don’t Be Dumb“, чиито предварителни запазвания в Spotify надхвърлиха 1 милион и счупиха всеки познат хип-хоп рекорд в платформата.

Билетите за концерта му в София влизат в предварителна продажба за членовете на Fest Club на 4 юни, а масовата публика ще може да ги намери от 5 юни в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 66 евро.

Турнето носи името на новия албум на A$AP Rocky – “Don’t be Dumb”, който излезе в началото на тази година. Billboard го описа като албум, който „не само възнаграждава търпението, но и внася нови нюанси в стила на рапъра, по-зряло отношение към мелодията и по-мъдър подход към текстовете.“ Безпрецедентен интерес предхожда излизането на четвъртия албум на американската звезда. Преди официалния дебют бяха продадени над 130 хиляди плочи, а запазванията в Spotify са над милион.

Гост-изпълнители са BossMan Dlow, Brent Faiyaz, Danny Elfman, Doechii, Gorillaz, Jessica Pratt, Jon Batiste, Slay Squad, Thundercat, Tyler, The Creator, Westside Gunn и will.i.am. Обложката е дело на легендарния холивудски режисьор и илюстратор Тим Бъртън.

Огромният интерес към албума е логично продължение на една изключително успешна година за A$AP Rocky. Албумът дойде в края 2025, в която той беше навсякъде едновременно. Изпълнителят участва в два пълнометражни филма, продуцирани от A24 – “Highest 2 Lowest”, режисиран от Спайк Лий и спечелилия „Златен глобус“ “If I Had Legs I’d Kick You”, режисиран от Мери Бронщайн.

Освен това, артистът беше и съпредседател на миналогодишно издание на Met Gala, беше обявен за творчески директор на Ray-Ban, а от края на миналата година стана и новият посланик на модната марка Chanel. Освен всичко това, той е и баща на три деца заедно с музикалната звезда Rihanna.

A$AP Rocky се появи на сцената през 2011 г. и оттогава не слиза от нея, отчитайки над 25 милиарда общи стриймвания на песните си до момента. А неговите музикални клипове имат общо 5 милиарда гледания в You Tube. На 9 октомври българската публика ще види на живо за първи път американската звезда A$AP Rocky в София. Концертът му ще включва песни както от последния албум "Don't Be Dumb", така и хитове от цялата кариера на артиста.

Билетите за събитието влизат в предварителна продажба за членовете на Fest Club на 4 юни и в обща – на 5 юни в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 66 евро. За най-големите фенове ще се предлагат и VIP пакети, включващи специална фен обиколка зад сцената, достъп до частен VIP салон преди концерта, подаръци и други.