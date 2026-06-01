В една доминирана от филтрирани снимки среда, каквито са социалните мрежи и виртуалната реалност, обичаната българска актриса Радина Кърджилова реши да сподели откровено признание за живота и да отправи важни послания. Едно, от които е, че човек не е сам в човешкото си несъвършенство.

"Не съм, НЕ СЪМ съвършена, не искам и да съм. Също толкова чувствителна и ранима съм както всеки един, с който се редим на опашка за хляб, с човека, който е сам, с този, който не е сам, с плачещо дете на катерушката, с този, който се смее, този, който пие, за да забрави, с този, който лъже, защото го е страх, с уличното куче, което трепери, с този, който тръшва врати и после се чувства изгубен… чрез твоите очи аз виждам моите. Аз виждам себе си. И те разбирам. И те прегръщам. Тихо ти казвам, че всичко ще бъде наред", пише Кърджилова в Инстаграм профила си.

"Понякога си мисля, че най-голямата липса в мрежите не е на истина, не е на знания, а на емпатия. На способността да си спомним, че зад всяка снимка има история. Зад всяко мнение – човек. Зад всяка усмивка – неразказана болка.

Аз мога да живея с болката. Но искам да живея и с обичта", казва актрисата.

"Нека бъдем внимателни с думите си. Те не изчезват, след като ги напишем. Остават. В нечия памет. „Не си сам в човешкото си несъвършенство", заключава тя.

Припомняме, че наскоро огромно щастие и признание за актрисата Радина Кърджилова и трупата, играеща представлението "Медея" в Испания. Антонио Бандерас беше един от специалните гости, гледащи представлението, което беше голяма чест и вълнение за всички актьори.

Той се срещна с Радина Кърджилова за кратък и доста приятелски разговор. Тя му отвърна с широка усмивка и много вълнение. По-късно актрисата сподели силните си впечатления и в социалните мрежи.

