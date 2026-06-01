Мадона отново привлече вниманието с типичната си дръзка искреност и пикантни подробности, които разкрива от личния си живот. 67-годишната звезда участва в ново видео на приложението Grindr заедно с Айви Мъглър, Раул Лопес, Джеръми О. Харис, Боб Драг Куин и Марсело Гутиерес, където откровено си говориха за романтика, връзки и лични откровения. Поводът за проекта е предстоящият албум на певицата Confessions II.

По време на разговора изпълнителката не се поколеба да отговори на въпроси за това какво мисли за изпращането на голи снимки на партньора, каква атмосфера предпочита по време на интимни моменти и дали според нея размерът има значение.

В един от по-забавните моменти Айви Мъглър повдигна темата за националностите и репутацията им като любовници. След като беше споменато, че италианците често са смятани за най-добрите, Мадона не се съгласи и насочи вниманието към пуерториканците, доминиканците, бразилците и ямайците. Певицата направи и неочакван коментар, че качеството на една връзка може да бъде повлияно от отношенията на човек със семейството му, като отбеляза, че трудната връзка с майката може да се отрази и на личния живот на партньора.

Да, Джон Кенеди - младши е!

Мадона успя да шокира аудиторията с едно признание, което определено никой не очакваше. Тя бе попитана кой е бил най-добрият ѝ любовник през годините. Отговорът ѝ предизвика огромна изненада.

„Ще споменавам само хора, които вече не са между живите“, каза тя, преди тихо да назове Джон Кенеди-младши. Двамата имаха кратка романтична връзка през 80-те години, в период, когато отношенията на певицата с тогавашния ѝ съпруг Шон Пен са били към своя край. След признанието един от участниците отбеляза, че и други хора са споделяли подобни впечатления за сина на американския президент. Мадона прие коментара с усмивка и отвърна: „Тогава знаеш, че е вярно.“

Класическа музика вместо поп хитове, когато прави любов

На въпрос каква музика би избрала за романтична и интимна атмосфера, Мадона отново изненада с отговора си. Вместо поп песни тя предпочита класически композиции, сред които произведения на японския композитор Руичи Сакамото. Според нея именно този тип музика създава усещане за емоционално напрежение и романтика. „Тя постепенно изгражда настроение, има своите възходи и спадове и води до кулминация“, обясни певицата.

Нов албум през юли

Междувременно Мадона се подготвя за издаването на новия си проект Confessions II, който трябва да излезе на 3 юли. До момента феновете вече чуха два от синглите от албума – I Feel So Free и Bring Your Love, записан в сътрудничество със Сабрина Карпентър. Очаква се проектът да отбележи поредна важна глава в кариерата на една от най-влиятелните фигури в световната поп музика.