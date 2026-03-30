Костюм, папийонка и усмивка, зад която се крие увереност в талант. Защото когато държиш статуетка за водеща мъжка роля, няма как да е по друг начин. Той е Пламен Димов и спечели "Икар" за ролята си в "Глембаеви" на Народния театър. Една от актуалните му роли в момента е в сериала "Вяра, Надежда, Любов" по bTV.

, за водеща женска роля - Радина Думанян, а за режисура - Почетен "Икар" за цялостен принос към театралното изкуство взе Анета Сотирова.

Първата статуетка за вечерта взе Паола Маравиля за дебют, като ѝ беше връчена от българската надежда във "Формула 2" Никола Цолов, последвана от поддържаща женска роля, която спечели Ирини Жамбонас.

Мотото на тазгодишните награди бе "Да обичаш на инат" - в памет на режисьора Николай Волев.

"Все още е възможна онази истинска, дълбока, стойностна, свята, макар и понякога неразумна любов, която за мен е единственото спасение", казва той през 2024 г. С любов и благодарност се обръща и актьорът Пламен Димов към хората и институциите, които му помагат да стигне до тук.

"Откъде да го започна… Народен театър “Иван Вазов” е мястото, което ме отглежда и търпи почти десет години. Чувствам се късметлия в тази трупа и хората, с които репетирам и играя. Всеки сезон е урок. Всяка среща е стъпало. Съюз на артистите в България, моите благодарности и уважение за честта и признанието. Хубаво ми стана! Всички хора около мен, които ме подкрепят въпреки мен."

Казват, че зад всеки успял мъж стои една жена. Фразата е една от най-популярните крилати мисли в света. Става изключително популярна по време на Втората световна война и непосредствено след нея. По това време тя се е използвала, за да се подчертае, че докато мъжете са на „предна линия“, жените са тези, които осигуряват тила, подкрепата и емоционалната стабилност, без които успехът би бил невъзможен. Зад Пламен стои една... Радина - магнетична, красива, изтъкана от актьорски талант и драматизъм.

"Моята прекрасна Рада! За цялата увереност и спокойствие, които ми дава!" - с тази фраза Пламен Димов благодари за Икар и на любимата си жена.

В личния си живот актьорите са във връзка, но макар че са публична двойка, се стремят да пазят личното си пространство.

„Аз обичам всичко, което е Радина" - отговаря той на въпроса как поддържат любовта извън сцената, в интервю за "Тази събота и неделя".

Пламен Димов влиза в ролята на Филип Константинов - адвокат в болницата и скрит партньор в клуб „Марсилия“, той е годеник на Екатерина (Катерина Борисова). Позитивен, амбициозен, харизматичен и хитър, той има бизнес нюх и е харесван от всички. Тя е отдадена на работата си и много влюбена в мъжа до себе си. Той пък е готов на всичко за нея - голяма сватба, апартамент. Как ще реагира Филип, когато научи, че Катя е бременна? Гледайте сериала отново в петък от 22:00 по bTV и един ден по-рано на VOYO!

Накратко за Пламен Димов

Пламен Димов е роден през 1990 г. в гр София. Завършва актьорско майсторство през 2013 г. в НАТФИЗ "Кр.Сарафов" при проф. Ивайло Христов. Сред първите му роли на професионална сцена са: Пожарникаря в „Плешивата певица“ от Йожен Йонеско в Театрална работилница „Сфумато“ и Герман в „Дама пика“ по Александър С. Пушкин в Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ в Пловдив. През 2017 г. дебютира на сцената на Народен театър „Иван Вазов“ с ролята на Исус в спектакъла „Последното изкушение“ по Никос Казандзакис. Изиграва и ролите на Потехин в „Чаровно лято с неизбежните му там неприятности“ от Максим Горки, Томас Вакранян в „Тигърът“ по Уилям Сароян, Градюзак в „Среща в Санлис“ от Жан Ануи, Фигаро в „Един безумен ден“ от Пиер дьо Бомарше, Инспекторът в „Хубава риба“ от Марк Райлънс и Луис Дженкинс, Скоти в „Облог“ от Дейвдид Линдзи – Абер, Чушкаров в „Двубой“ от Иван Вазов, Смион в „Народът на Вазов“ от Александър Секулов.

През този сезон на сцената на Народен театър „Иван Вазов“ можете да гледате Пламен Димов в спектаклите „Глембаеви“, „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, „Оръжията и човекът“, „Венецианският търговец“, „Моби Дик“, „Хага“, „Един безумен ден“, „Облог“, „Двубой“, „Народът на Вазов“, „Бурята“, „Фиеста“ и „Разходка с Гогол“.

Киното, телевизията и театъра са различни в същността си, но във всяка сфера актьорът може да открие себе си - споделя той в интервю за bTVradio. "Искам да правя само неща, които ми харесват и имат смисъл. Не са правени само смешка за смешката, а в тях има нещо човешко! Да ми носят на мен удовлетворение, залата да е пълна, да ги чувам как дишат и да получваам добри пари."

