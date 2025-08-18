Актрисата Радина Думанян опознава Родопите и истински се наслаждава на лято в планината заедно със своята дъщеря Рая, която се роди в края на 2020 г. Със снимки и приказни разкази за местата, които е посетила, нейният кратък очерк се превръща в пътеводител към най-готините и смислени места, които може да посетим в тази магична планина.

„Родопите - най-хубавото, което ми се е случвало през лятото. Последните 5 дни са приказка“, споделя Думанян, описвайки маршрута си.

Една от задължителните спирки на всеки, който посещава Родопите, е Ягодинската пещера. След това актрисата остава в Смолян и региона, като празнува с жители на Широка лъка. Следващото място е пещера Голубовица, която е изцяло водна пещера – „беше много вълнуващо“, споделя още Радина.

Снимка: Facebook

Част от летните й планински приключения включват и спускането с алпийски тролей.

Една от спирките, която е запланувана само за 1 нощувка, но актрисата и нейните спътници остават там 3 дни, защото много им харесва – хижа „Хайдушки поляни“, която има „най-сърдечните хижари на света“.

Черешката на тортата за Радина е минаването с лодка през каньона Горло, „което всъщност беше мястото заради което исках да отидем в Родопите.“

Снимка: Facebook

Разходка с лодка в каньона Горло край Смилян е живописно преживяване. Каньонът е малко известна, трудно откриваема, но много красива природна забележителност по поречието на река Арда. Намира се само на няколко метра от пътя между Смилян и село Кошница.

И още приятни и вдъхновяващи преживявания с адрес Родопите от Радина Думанян:

„Разгледахме Агушевите конаци“.

„Чесахме крави и теленца във фермата в село Могилица.“

„Хващахме раци в река Арда.“

„Лежахме на поляната пред хижата, да видим падаща звезда. Не видяхме.“

Снимка: Facebook

Рая, дъщерята на актрисата, истински се наслаждава на времето, прекарано в планината, а Думанян споделя, че това е породило проблем: „Рая каза, че иска да живее тук, не иска да си тръгва.“

Не на последно място по важност 35-годишната пловдивчанка споделя, че прословутото родопско гостоприемство и топлина, не са мит, а нещо, което е част от ежедневието там.

Снимка: Facebook

„Родопските хора са нещо изключително и неповторимо, напълно различно от това, което ни заобикаля в ежедневието. Навсякъде, където влезем, сме посрещнати и изпратени с усмивка, с грижа и топлина, с ведрина и щедрост. Бях чувала, но смятах тези думи за преувеличени. Много се радвам, че съм грешила!“



Вижте във видеото част от магията на Родопите:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK