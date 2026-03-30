В последните месеци все по-често в публичното пространство се споменава името на Крисия. А поводът за това е не само талантът на младата певица – която още едва на 9-годишна възраст добива огромна популярност.

Една от най-коментираните теми около Крисия напоследък е връзката ѝ със състезателя от Формула 2 Никола Цолов. Двамата не крият любовта си и все по-често демонстрират отношенията си.

И по всичко изглежда, че са много влюбени. В скорошно интервю пред bTV Крисия разказа подробно за връзката им – за това как се поддържа огънят между две успешни кариери и стотици километри разстояние. 21-годишната певица не скри колко е щастлива и дори нарече Никола „Слънцето на живота си“.

А само преди дни – на 27 март двамата влюбени направиха своеобразен дебют на българския червен килим. Те се включиха към церемонията на Националните награди за сценични изкуства "Икар", която се проведе за 52 път в сградата на Народния театър „Иван Вазов“.

Успешният автомобилен пилот бе специален гост на церемонията – той се появи на сцената, за да връчи наградата за дебют на младата актриса Паола Маравиля, дъщеря на Лилия Маравиля.

Никола и Крисия споделиха няколко кадъра от събитието – той в елегантен костюм с класическа кройка, а тя в червена, сатенена рокля с гол гръб и дължина до земята. Двамата позираха сред красивите фоайета на Народния театър, усмихнати и щастливи във взаимната си компания.

Двамата все по-често публикуват свои общи снимки, а феновете не спират да ги обсипват с комплименти.

Неотдавна Крисия разкри и, че работи по нови музикални проекти – и експериментир със стиловете поп, джаз, рок, RnB, соул, блус. И тъй като че балканската музика е в кръвта ѝ, и дори би опитала с жанра попфолк.

Още от интервюто на Крисия пред bTV - във видеото:



