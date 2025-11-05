Днес в студиото на „Преди обед“ гостува една от най-ярките млади звезди на българската сцена – Крисия. С усмивка, чар и типичното си непринудено излъчване, тя сподели повече за любовта, музиката и новите си творчески планове.

„Много съм щастлива!“, призна певицата още в началото на разговора. Крисия говори откровено за новата си връзка и не скри, че до себе си има специален човек, когото определи като „изключително интелигентен“ и „вдъхновяващ“. Двамата вече са публикували общи снимки, а феновете не спират да ги обсипват с комплименти.

За високите скорости и творческите завои

На въпроса дали обича високите скорости, Крисия се засмя:

„Аз да! За него не знам, но аз определено обичам.“ Шеговито ѝ предложиха да напише песен за „болида и пистата“, а тя отговори, че това може и да се случи – стига текстът да идва „от сърце, а не просто защото трябва“.

Нови проекти и музикални експерименти

Певицата разкри, че в момента събира нов екип и работи по нови музикални проекти. „Експериментирам със стиловете – поп, джаз, рок, RnB, соул, блус… Ако успея да ги съчетая в едно, това ще е моето звучене,“ обясни тя.

На въпроса дали би опитала някога с поп форк, Крисия категорично отговори, че балканската музика е в кръвта й и че е готова за експерименти, ако те са поднесени интересно. "Като чуеш ритъма – няма как да не заиграеш. Аз съм си балканка по душа!“ - категорична бе певицата

Нови хоризонти

Крисия не крие, че се среща с много нови хора и музиканти, което й носи огромна радост и безкрайно вълнение.

„Запознавам се с млади, но и с такива, които на 50-60 откриват, че им се свири и им се работи. Искам всички да сме едно цяло", споделя още тя.

Повече от разговора с певицата Крисия - гледайте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK