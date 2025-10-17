След дни актрисата Лилия Маравиля ще излезе на сцената за 200-ия път с роля в постановката „Госпожа Министерша“ — една от най-обичаните комедии на Бранислав Нушич, която и до днес вълнува публиката със своята актуалност. Но поводите за празник не спират дотук – друга любима постановка с нейно участие, „Тирамису“, също ще отбележи юбилей.

Лилия Маравиля гостува в "Тази сутрин", за да сподели как се чувсва след 200 влизания в една и съща роля.

Юбилей с торта, колеги и спомени

„Когато една постановка отбелязва кръгъл юбилей, ние винаги го празнуваме,“ споделя актрисата.

„След представлението има торта, свещички и много колеги, които са били част от спектакъла през годините.“

Поради ремонта на Театър „София“, актрисата и екипът ѝ играят „Госпожа Министерша“ в Младежкия театър, а „Тирамису“ – в Театър на армията. „Ще бъдат поканени всички, които са играли през годините. След представлението ще направим малък коктейл в театъра, който ни е приютил,“ добавя тя с усмивка.

Когато добрата драматургия не остарява

„Госпожа Министерша“ се играе повече от десетилетие и продължава да пълни залите.

„Не усещам, че са минали толкова години. Имам чувството, че вчера започнахме,“ признава актрисата.

Според нея героинята ѝ се променя заедно с нея – пораства, става по-мъдра, но запазва духа си.

„Когато драматургията е добра, животът на пиесата е дълъг. Нушич е обвил вечната тема за властта и човешките слабости така, че винаги ще бъде актуален.“

Публиката не се променя – смехът остава същият

Интересно е, че публиката реагира почти по същия начин, както и преди 10 години. „Смеят се на същите места. Това само доказва, че темата е вечна,“ казва Маравиля. Тя обаче намира и лека тъга в това:



„Може би е тъжно, че политическите системи навсякъде си остават едни и същи. Все едно четеш ‘Приказка за стълбата’ на Смирненски.“

Наградите и удовлетворението

Ролята в „Госпожа Министерша“ носи редица отличия на актрисата. „Щастлива съм, че взех повечето си награди именно с тази роля. Чувствам се спокойна — свършила съм една работа добре,“ признава тя.

„Тирамису“ – пиесата за прегарянето, която стана класика

Освен като десерт, „Тирамису“ е и театрален феномен. Пиесата, написана от полската авторка Яна Овшанко, е създадена като експеримент след реално преживян „бърнаут“ в рекламна агенция.

„Когато започнахме, почти никой не говореше за професионалното прегряване. А днес това е глобална тема“, казва Лилия. Режисьорът Николай Поляков намира „кръвта и сърцето“ на текста, превръщайки пиесата в дълбок и човешки спектакъл.

„В ‘Тирамису’ сме седем жени, които се борят в кариерата и обществото, и в един момент осъзнават цената, която плащат. Това прави представлението толкова близко до хората.“

Вечната любов към сцената

На въпроса дали не ѝ омръзва след толкова години, актрисата отговаря без колебание:

„Не. С такова удоволствие отивам на сцената! Всеки път е различно, защото хората са различни. Енергията е нова. И това ме зарежда.“

Очакване за завръщане у дома

След години на гастрол по различни сцени, Театър „София“ се очаква да отвори отново врати през декември.

„Нямаме търпение да се приберем. Колкото и хубаво да е другаде, друго си е у дома,“ казва тя.

А прави ли Лилия Маравиля тирамису у дома?

На финала – с усмивка и самоирония:

„Не, не съм правила тирамису. Просто го играя.“

