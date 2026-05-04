Огромно щастие и признание за актрисата Радина Кърджилова и трупата, играеща представлението "Медея" в Испания. Антонио Бандерас беше един от специалните гости, гледащи представлението, което беше голяма чест и вълнение за всички актьори.

Той се срещна с Радина Кърджилова за кратък и доста приятелски разговор. Тя му отвърна с широка усмивка и много вълнение. По-късно актрисата сподели силните си впечатления и в социалните мрежи.

"Какво щастие! ЩАСТИЕ, Хора! Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата “Медея”! Благодаря! Благодаря! Благодаря! Треперят ми краката от радост!"



С тениска, бели панталони, спортни обувки и множество гривни на ръката си, Антонио Бандерас поздрави актьорите и се снима с тях.

Много от българските актьори коментираха, че велик актьор се е срещнал с други велики.

В Испания с Радина беше и мъжът на сърцето й - актьорът Пламен Димов. Двамата все по-често демонстрират силната любов помежду си със снимки, на които са заедно и емоционални постове.

"Защото животът е хубав с теб. И има от всичко - слънце, зелено, любов, театър, хапване и подути кореми." - сподели звездата от "Медея". Двамата са се радвали на слънчевото време, парковете и вкусната храна.

В "Медея" участват още Велислав Павлов, Валентин Ганев, Асен Данков, Явор Вълканов, Стелиан Радев, Вяра Табакова, Радена Вълканова, Жорета Николова, Стефания Колева, Елена Иванова, Надя Керанова, Ана Пападопулу и децата Никола Сарджев и Петър Сарджев (дубльори Борис Петришки и Боян Челебиев). За ролята си в постановката Радина Кърджилова получи номинация за награда ИКАР за водеща женска роля.