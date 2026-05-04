Според множество класации Одри Хепбърн е най-красивата жена, живяла през 20 век. А иначе Одри Кейтлийн Хепбърн-Ръстън се ражда в семейството на служител на британска застрахователна компания и баронеса. Потомък е на самия английски крал Едуард III.

Прекарва детството си под нацистки режим в Холандия през Втората световна война. Посвещава се на балета, а после и на актьорството. Става известна през 60-те години на миналия век. В последните години от живота си (умира през 1993 г.) се посвещава на работата си за УНИЦЕФ като посланик на добра воля.

Днес се навършват 97 години от рождението на киноиконата, а ние почитаме живота й с вечните й мисли.

"Вярвам в розовото. Вярвам, че смехът е най-добрият начин за изгаряне на калории. Вярвам в целувките, в много целувки. Вярвам, че мога да бъда силна, когато се случват лоши неща.  Вярвам, че щастливите момичета са най-красивите момичета. Вярвам в утре, и вярвам в чудеса."

"Не искам да съм сама, искам да бъда оставена на спокойствие."

"Веднъж чух една мисъл: „Щастието е здраве и понякога е много кратко“. Иска ми се да го бях измислила аз, защото е много вярно."

"Обичам хората, които ме разсмиват. Честно казано това е нещото, което най-много обичам – да се смея. Смехът изцелява множество болести. Това е може би най-важното нещо в един човек."

"Никога не съм виждала себе си като икона. Каквото е в главите на другите хора, със сигурност не е в моята. Аз просто си върша работата."

"Родена съм с огромната нужда да бъда обичана и ужасното желание да раздавам любов."

"Ако се омъжа някой ден, бих искала да съм „много“ омъжена."

"Ако трябва да съм честна, то ще призная, че все още чета приказки. Харесват ми повече от всички останали четива."

"Париж винаги е добра идея."

"Успехът е когато посрещаш даден рожден ден и откриеш, че си останал съвсем същия."

"Най-важното нещо в живота е да му се наслаждавате и да бъдете щастливи. Това е всичко, което има значение."

"Не ми е нужна спалня, за да докажа своята женственост. Мога да бъда също толкова сексапилна, берейки ябълки от дърво или стоейки под дъжда."