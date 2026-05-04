Според множество класации Одри Хепбърн е най-красивата жена, живяла през 20 век. А иначе Одри Кейтлийн Хепбърн-Ръстън се ражда в семейството на служител на британска застрахователна компания и баронеса. Потомък е на самия английски крал Едуард III.

Прекарва детството си под нацистки режим в Холандия през Втората световна война. Посвещава се на балета, а после и на актьорството. Става известна през 60-те години на миналия век. В последните години от живота си (умира през 1993 г.) се посвещава на работата си за УНИЦЕФ като посланик на добра воля.

Днес се навършват 97 години от рождението на киноиконата, а ние почитаме живота й с вечните й мисли.

"Вярвам в розовото. Вярвам, че смехът е най-добрият начин за изгаряне на калории. Вярвам в целувките, в много целувки. Вярвам, че мога да бъда силна, когато се случват лоши неща. Вярвам, че щастливите момичета са най-красивите момичета. Вярвам в утре, и вярвам в чудеса."



"Не искам да съм сама, искам да бъда оставена на спокойствие."

Снимка: Getty Images



"Веднъж чух една мисъл: „Щастието е здраве и понякога е много кратко“. Иска ми се да го бях измислила аз, защото е много вярно."



"Обичам хората, които ме разсмиват. Честно казано това е нещото, което най-много обичам – да се смея. Смехът изцелява множество болести. Това е може би най-важното нещо в един човек."

Снимка: Getty Images





"Никога не съм виждала себе си като икона. Каквото е в главите на другите хора, със сигурност не е в моята. Аз просто си върша работата."



"Родена съм с огромната нужда да бъда обичана и ужасното желание да раздавам любов."



"Ако се омъжа някой ден, бих искала да съм „много“ омъжена."

Снимка: Getty Images/Guliver Photos



"Ако трябва да съм честна, то ще призная, че все още чета приказки. Харесват ми повече от всички останали четива."



"Париж винаги е добра идея."