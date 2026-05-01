В епизод 35 на "Ергенът" снощи Кристиян Генчев взе решение да напусне любовното приключение като мъж, готов да продължи своя път заедно с избраницата си Елеонора.

След епизода, в който Крис и Елеонора се полу-сгодиха, двамата прекараха незабравими дни в Шри Ланка след напускането на имението на любовта и предаването.

След поредица от емоционални срещи и разговори с Нора и близките си, бизнесменът стигна до решение да провери дали любовта им е достатъчно силна, за да издържи и отвъд пределите на тропическия рай.

Като символ на това решение, той даде годежен пръстен на своето момиче, поставен на верижка, която след заветното „ДА“ украси врата и гърдите на Елеонора.

Преди последната церемония за Крис, в разговор с майка си и брат си, той откровено призна, че още от самото начало е усетил различна, по-дълбока връзка с Елеонора.

Бизнесменът, постигнал американската мечта, направи нова смела крачка в живота си. Той получи подкрепата на семейството си: „От нас имаш „да“, ако това е твоят човек!“, което допълнително го обнадежди да вземе смелото решение. За Елеонора обаче ситуацията не бе толкова еднозначна.

Главната счетоводителка призна, че: „Определено се влюбихме много бързо един в друг“, но не скри и притесненията си, че всичко се случва прекалено интензивно и извън ритъма на истинския живот. Затова решението за „полу-годеж“ бе прието и двамата влюбени напуснаха имението на любовта заедно и хванати за ръка.

„Вярвам и мечтая, че когато ви видя след 3 месеца в София, вие ще се гледате още по-влюбено и тогава Елеонора, този пръстен ще заблести там, където му е мястото… В средата на май ви чакам в София, за да ни съобщите какво сте решили за вашия живот“, каза водещият Наум Шопов на новата двойка преди двамата да се отправят към новия си съвместен живот.

