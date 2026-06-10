В последните месеци връзката между певицата Крисия и автомобилния състезател Никола Цолов все по-осезаемо излиза извън рамките на личния им живот и се превръща в публична тема. Двамата обаче не я избягват. Точно обратното - те все-открито говорят за отношенията си и дори се появяват заедно на събития.

Преди няколко месеца двамата влюбени направиха своя дебют на българския червен килим, включвайки се към церемонията по връчване на наградите "Икар" в Народния театър. Те дори публикуваха общи снимки в социалните мрежи, на които демонстрират любовта си.

А последните признания на Крисия още повече затвърдиха сериозността на връзката им. Преди ден младата певица участва в предаването на bTV „Кой да знае“. Тя бе от отбора на Христо Пъдев и освен познания, разкри и моменти от личния си живот.

Всъщност, водещият Сашо Кадиев, с присъщото си чувство за хумор, побърза да сподели, че знае за връзката ѝ с Никола. И по-точно че „вече всички знаят.“

Снимка: bTV

Крисия се усмихна на коментара и не отрече, че е влюбена. И побърза с хубавите думи по адрес на своя любим: „Той е много интелигентен“, заяви тя и дори добави, че ако се представи добре в играта, то това ще е благодарение именно на Никола.

На думите водещият реагира емоционално, директно отправяйки въпроса: „Кога ще бъде сватбата?“. Всички избухнаха в смях, включително и самата Крисия. Тя отговори на Сашо по любопитен начин, добавяйки и закачливото: „Ще те поканя на сватбата“.

Снимка: instagram/krisiyat

Макар и целият разговор да бе в шеговития тон в духа на шоуто, все пак думите на Крисия са показателни за отношенията ѝ с Никола Цолов. Явно младата певица вижда бъдещето си с успешния състезател и дори не се притеснява да говори открито за сватба.

Така още веднъж връзката между Крисия и Никола се превръща в една от най-обсъжданите в българския шоубизнес и спорт - съчетавайки света на музиката и високите скорости в обща история, която тепърва ще се развива.



Какво още сподели Крисия по време на участието си в „Кой да знае“ – вижте във видеото: