В "Ергенът" 5 наистина можеш да откриеш любовта - Крис и Елеонора са перфектния пример за това. Любов от пръв поглед, взаимност, споделеност, много целувки и...един пръстен. Какво предстои - ще има ли сватба?

Времето за по-сериозна крачка в отношенията на Елеонора и Кристиян настъпи, тъй като за всички стана ясно, че неговия интерес е насочен изцяло към Нора. Двамата продължават напред заедно като двойка, но и предстои важно решение - ще се сгодят ли?

Пръстен на изчакване

Крис предложи пръстен на Елонора, но по малко по-различен начин - като закачен на верижка за колие, което той нежно постави върху врата й. Този жест беше символ на любовта и доверието, което той изпитва към нея, но и знак, че и двамата имат нужда от още време, за да се опознаят по-добре, преди да направят тази сериозна крачка.

"Готова ли си да продължим връзката си в България?" - с този въпрос Крис се обърна към Елеонора и й поднесе прекрасното бижу, а тя развълнувано му отговори, че няма друг отговор, освен едно голямо и сигурно "Да!".

Тя каза "Да"!

Така двамата влюбени си дадоха обещание един на друг, а останалите момичета в имението се просълзиха. Алия бе доста емоционална, докато ги наблюдаваше, Михаела също. Вълнението се усещаше, дори във въздуха, а семейството на Крис изглеждаше изключително спокойно и щастливо. Точно така както трябва да бъде, когато избора е правилен! Ще се сгодят ли Кристиян и Елеонора в България - времето ще покаже, а ние нямаме търпение да разберем!