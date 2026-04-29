Любов, трепети, съмнения и още нещо...и то само какво - срещи с родителите! Звучи леко плашещо, но всъщност мина много добре. Дамите се срещнаха с родителите на ергените, а те бързо ги прецениха. Ето най-важните моменти от еп.33 на "Ергенът" 5.

Крис и Елеонора обсъждат бъдещето

Двамата си поговориха насаме за бъдещето, връзките, компромисите и дали двамата са готови да изградят нещо реално извън формата на предаването. Елеонора заяви ясно, че за нея е важно всичко да се случва постепенно и без натиск. Тя подчертава, че не иска прибързани решения като годежи и големи стъпки, ако няма стабилна основа. В един от по-личните моменти тя казва категорично:

„Абсолютно съм готова“, но допълва, че това е възможно само ако срещу нея стои човек, който също е сигурен и отдаден на 100%.

Майката на Стоян и Илияна

Майката на Стоян не скри, че е усетила колко силно впечатление е направила Илияна на сина ѝ. „Моят син е много впечатлен от теб“, призна ѝ тя. Тя допълни, че Стоян не е човек, който лесно дава висока оценка на някого, затова интересът му към Илияна е показателен. На въпроса дали чувствата са взаимни, Илияна увери, че отношението между тях е двустранно. Въпреки това брюнетката , че в отношенията им има известна трудност. Тя намекна, че макар да вижда качествата на Стоян, нещо сякаш все още липсва. Точно тогава майката на Стоян даде своя откровен съвет и насочи разговора към истинските чувства. И допълни, че ако това усещане не е напълно налице, Илияна трябва честно да си отговори какво точно не достига — дали е нещо малко, което може да бъде преодоляно, или е знак, че връзката не трябва да продължава. Двете дами определено се харесаха и имаха добра комуникация. Дали това ще повлияе на отношенията й със Стоян - предстои да разберем.

Бащата на Стоян хареса Бетина

Разговорът между бащата на Стоян и Бетина премина в спокойна и искрена атмосфера. Той се поинтересува дали тя се чувства достатъчно спокойна и какво я е накарало да се насочи именно към сина му. Тя не скри симпатиите си и призна, че между тях са се случили дълбоки разговори, които са ѝ направили силно впечатление.

„Най-много ми харесва това, че аз с него си позволих да направя едни по-дълбоки разговори, защото смятам, че за едни сериозни отношения не става само с хахо-хихи“, каза тя. Бетина допълни, че дори в периодите, в които Стоян е отсъствал, за нея е било по-важно той да бъде добре, отколкото да мисли за собствените си чувства. По всичко си личеше, че бащата на брокера определено харесва Бетина за потенциална негова партньорка.

